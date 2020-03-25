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25 березня • оновлено в 14:47
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Остапчук і Різатдінова висловилися про конфлікт після "Танців з зірками": їй все пофіг

1.5т
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Українському телеведучому Володимиру Остапчуку знову довелося конкурувати з фіналісткою "Танців з зірками" Анною Різатдіновою.

Так, як повідомляє прес-служба Нового каналу, спортсменка стала суперницею шоумена в проекті "СуперІнтуїція".

Володимир Остапчук та Анна Різатдінова

Володимир Остапчук та Анна Різатдінова

прес-служба Нового каналу

Перед грою Анна зізналася, що має якесь неприємне внутрішнє хвилювання. І взагалі, вона б не дуже хотіла грати з Вовою. Адже впевнена, що він переможе, а їй як чемпіонці важко буде прийняти поразку. Однак в результаті Остапчук поступився першістю Різатдіновій, чому був не дуже радий.

"Аняце людина з олімпійським загартуванням, їй пофіг взагалі, їй головнеперемогти. Тому і напруження було таким",говорив Остапчук.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

прес-служба Нового каналу

Однак за лаштунками шоу, коли емоції трохи вщухли, Володимир зізнався:

"Я був в такій дивній і делікатній ситуації. З одного боку мені хотілося вийти переможцем, з іншого – абсолютно чарівна Аня, кльова дівчина, з якою ми подружилися на "Танцях з зірками". Тому я ні краплі не засмутився. Найголовніше, що отримав круті емоції".

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

прес-служба Нового каналу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук висловився про відносини з ексдружиною Оленою Войченко після розставання.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Ганна Різатдінова Володимир Остапчук
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
кому карантин а этим бездарям шоу подавай....
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