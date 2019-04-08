Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро отримала паспорт в Республіці Вірменії.

Так, про це розповіли на офіційній фан-сторінці знаменитості в Instagram. "Отримала паспорт любові Республіки Вірменія", — написали під фото.

Наталія Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталія Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталія Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталія Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Наталія Орейро Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Зазначимо, що шанувальники відразу ж запитали "чи справжній паспорт" і "навіщо він потрібен Наталії".

"Це справжній паспорт?", "Вона вже давно хоче стати громадянкою РФ", "А навіщо?", "Так, навіщо? Вона все одно жити там не буде", "Це ж прикол, народ. Там написано "паспорт кохання", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро зізналася журналістам, що почувається майже росіянкою, і працювати з росіянами їй дуже комфортно.

Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!