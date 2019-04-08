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Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

1.1тЧитати матеріал російською

Знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро отримала паспорт в Республіці Вірменії.

Так, про це розповіли на офіційній фан-сторінці знаменитості в Instagram. "Отримала паспорт любові Республіки Вірменія", — написали під фото.

Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Наталія Орейро

Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Наталія Орейро

Фото: instagram/natalia_oreiro_world

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Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Наталія Орейро

Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Наталія Орейро

Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Наталія Орейро

Фото: instagram/natalia_oreiro_world

Зазначимо, що шанувальники відразу ж запитали "чи справжній паспорт" і "навіщо він потрібен Наталії".

"Це справжній паспорт?", "Вона вже давно хоче стати громадянкою РФ", "А навіщо?", "Так, навіщо? Вона все одно жити там не буде", "Це ж прикол, народ. Там написано "паспорт кохання", — прокоментували люди.

Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії
Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії
Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії
Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії
Орейро, яка просила російське громадянство, отримала паспорт у Вірменії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро зізналася журналістам, що почувається майже росіянкою, і працювати з росіянами їй дуже комфортно.

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Особа
Наталія Орейро
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