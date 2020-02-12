Головна Новини
12 лютого • оновлено в 10:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Опудало!" Стиліст Пугачової розніс молоду дружину Петросяна

13т
Читати матеріал російською

Колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд молодої дружини Євгена Петросяна, 31-річної Тетяни Брухунової.

Як повідомляє Starhit, експерт заявив, що дружини не бувають такими.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Новини
"Вже пристойний термін": росЗМІ заговорили про вагітність молодої дружини Петросяна. Фото

"Я з такими мавпами не дружу. Після Джулії Робертс працювати з такими, як Брухунова, не можу. Вона ж лялька! Ходяче опудало! Дружини не бувають такими! Що зачепило в ній Петросяна? Старий зачепив малолітку – ось і все!", – цитує Ровалса видання.

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Крім того, на питання, чи готовий експерт допомогти Брухуновій зі стилем, Ровалс відповів:

"У неї грошей на мене не вистачить. Взагалі, весь шоу-бізнес треба міняти. Тільки Алла Пугачова і Людмила Гурченко – недоторканні. Ось вони могли дозволити собі все. А інші – ні".

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Тетяна Брухунова

Тетяна Брухунова

Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
20
15
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Самая обычная самка кацaпа! Там все такие!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги