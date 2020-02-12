"Опудало!" Стиліст Пугачової розніс молоду дружину Петросяна

Колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс розкритикував зовнішній вигляд молодої дружини Євгена Петросяна, 31-річної Тетяни Брухунової.

Як повідомляє Starhit, експерт заявив, що дружини не бувають такими.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

"Я з такими мавпами не дружу. Після Джулії Робертс працювати з такими, як Брухунова, не можу. Вона ж лялька! Ходяче опудало! Дружини не бувають такими! Що зачепило в ній Петросяна? Старий зачепив малолітку – ось і все!", – цитує Ровалса видання.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Крім того, на питання, чи готовий експерт допомогти Брухуновій зі стилем, Ровалс відповів:

"У неї грошей на мене не вистачить. Взагалі, весь шоу-бізнес треба міняти. Тільки Алла Пугачова і Людмила Гурченко – недоторканні. Ось вони могли дозволити собі все. А інші – ні".

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Брухунова написала в своєму Instagram, що постійно піддається нападкам через роман з Петросяном, адже багатьох обурює її вік і той факт, що вона практично замінила в його житті гумористку Олену Степаненко.

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