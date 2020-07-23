Оприлюднено таємний лист принцеси Діани: до кого вона зверталася

У мережі показали текст особистого листа принцеси Діани, яке вона написала за рік до розлучення з принцом Чарльзом і за шість років до смерті. Лист виставили на аукціон.

У своєму посланні Діана роздумувала про те, що їй принесе найближче десятиліття. Воно було написане в 1991 році, повідомляє Daily Mail.

Принцеса Уельська писала близькому другу Дадлі Поплаку. Вона звернулася до нього з наступним текстом: "Мені цікаво, що принесуть наступні десять років, останні десять я багато чому навчилася цікавим способом!". Також вона подякувала йому за малюнки, які той створив на честь 30-річчя Діани.

Лист принцеси Діани (1991 рік) Daily Mail

Лист Діани (1991 рік) Super

Один життєвий урок, про який, можливо, згадувала Діана, полягав в тому, що за два роки до цього, вона посварилася з Каміллою Паркер Боулз через її роман з Чарльзом. Лист, написаний на папері з позначкою Кенсінгтонського палацу, оприлюднили через 29 років після відправки.

Разом з листом була виявлена окрема записка її матері, Френсіс Шенд Кідд. Предмети продаються аукціоністом Девіда Лея з Пензанс, Корнуолл, приблизно за 600 фунтів стерлінгів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі страшні подробиці з життя принцеси Діани. Їх розкрили в новій документальній стрічці про секрети колишньої дружини принца Чарльза.