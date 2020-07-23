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Оприлюднено таємний лист принцеси Діани: до кого вона зверталася

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
2,7 т.
принцес Діана

принцес Діана.

У мережі показали текст особистого листа принцеси Діани, яке вона написала за рік до розлучення з принцом Чарльзом і за шість років до смерті. Лист виставили на аукціон.

У своєму посланні Діана роздумувала про те, що їй принесе найближче десятиліття. Воно було написане в 1991 році, повідомляє Daily Mail.

Принцеса Уельська писала близькому другу Дадлі Поплаку. Вона звернулася до нього з наступним текстом: "Мені цікаво, що принесуть наступні десять років, останні десять я багато чому навчилася цікавим способом!". Також вона подякувала йому за малюнки, які той створив на честь 30-річчя Діани.

Лист принцеси Діани (1991 рік)

Лист принцеси Діани (1991 рік) Daily Mail

Лист Діани (1991 рік)

Лист Діани (1991 рік) Super

Один життєвий урок, про який, можливо, згадувала Діана, полягав в тому, що за два роки до цього, вона посварилася з Каміллою Паркер Боулз через її роман з Чарльзом. Лист, написаний на папері з позначкою Кенсінгтонського палацу, оприлюднили через 29 років після відправки.

Разом з листом була виявлена окрема записка її матері, Френсіс Шенд Кідд. Предмети продаються аукціоністом Девіда Лея з Пензанс, Корнуолл, приблизно за 600 фунтів стерлінгів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі страшні подробиці з життя принцеси Діани. Їх розкрили в новій документальній стрічці про секрети колишньої дружини принца Чарльза.

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