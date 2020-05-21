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21 травня • оновлено в 12:32
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Онуку Пугачової – 29: як змінювався та як зараз виглядає Микита Пресняков

4.2т
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21 травня онук російської співачки Алли Пугачової, музикант Микита Пресняков відзначає день народження. Йому виповнюється 29 років.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінювався онук примадонни та як виглядає зараз.

Микита Пресняков і Алла Пугачова

Микита Пресняков і Алла Пугачова

uznayvse.ru

Микита Пресняков народився 21 травня 1991 року в Лондоні в родині відомих виконавців – Крістіни Орбакайте та Володимира Преснякова-молодшого.

Крістіна Орбакайте та Володимир Пресняков-молодший з сином Микитою

Крістіна Орбакайте та Володимир Пресняков-молодший з сином Микитою

24smi.org

Алла Пугачова й Крістіна Орбакайте з Микитою

Алла Пугачова й Крістіна Орбакайте з Микитою

24smi.org

Однак, незважаючи на те, що сім'я Микити була дуже музичною, його з дитинства захоплювало кіно. Тому в 2004 році він вступив до академії кіно в Нью-Йорку.

У 2008 році онук Пугачової вперше знявся в кіно: Микита з'явився перед глядачами у фантастичній стрічці "Індиго". Потім хлопець знявся в комедії "Елки", а також картині "Полювання за привидом".

Микита Пресняков у фільмі "Елки"

Микита Пресняков у фільмі "Елки"

кадр з відео

Втім, музичне коріння дало про себе знати: з часом Пресняков вирішив також спробувати себе в музиці. У 2014 році він створив власний колектив – рок-гурт Aquastone, який пізніше перейменував у MULTIVERSE.

MULTIVERSE

MULTIVERSE

hellomagazine.com

У 2015 році Микита разом з гуртом виступав на розігріві у Limp Bizkit.

У квітні 2018 року вийшов дебютний альбом гурту під назвою "Beyond". Крім того, в тому ж році MULTIVERSE були обрані для запису саундтрека до серіалу "Тригер".

MULTIVERSE

MULTIVERSE

bloknot.ru

Що стосується особистого життя Микити, то в 2010 році він протягом чотирьох років зустрічався з Аїдою Калієвою.

Микита Пресняков і Аїда Калієва

Микита Пресняков і Аїда Калієва

stuki-druki.com

А в 2017 році Пресняков одружився на Олені Красновій.

Весілля Микити Преснякова й Олени Краснової

Весілля Микити Преснякова й Олени Краснової

КП

Весілля Микити Преснякова й Олени Краснової

Весілля Микити Преснякова й Олени Краснової

КП

На своїй сторінці в Instagram, де за ним стежить понад 400 тис користувачів, онук Пугачової регулярно ділиться відео зі своїх виступів, а також особистими фото з дружиною.

Микита Пресняков й Олена Краснова

Микита Пресняков й Олена Краснова

Instagram @npresnyakov

Микита Пресняков

Микита Пресняков

Instagram @npresnyakov

Микита Пресняков й Олена Краснова

Микита Пресняков й Олена Краснова

Instagram @npresnyakov

Микита Пресняков й Олена Краснова

Микита Пресняков й Олена Краснова

Instagram @npresnyakov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Микита Пресняков залишив різкий коментар під постом Алли Пугачової в Instagram.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Микита Пресняков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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