Онуку Пугачової – 29: як змінювався та як зараз виглядає Микита Пресняков

21 травня онук російської співачки Алли Пугачової, музикант Микита Пресняков відзначає день народження. Йому виповнюється 29 років.

OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінювався онук примадонни та як виглядає зараз.

Микита Пресняков і Алла Пугачова uznayvse.ru

Микита Пресняков народився 21 травня 1991 року в Лондоні в родині відомих виконавців – Крістіни Орбакайте та Володимира Преснякова-молодшого.

Крістіна Орбакайте та Володимир Пресняков-молодший з сином Микитою 24smi.org

Алла Пугачова й Крістіна Орбакайте з Микитою 24smi.org

Однак, незважаючи на те, що сім'я Микити була дуже музичною, його з дитинства захоплювало кіно. Тому в 2004 році він вступив до академії кіно в Нью-Йорку.

У 2008 році онук Пугачової вперше знявся в кіно: Микита з'явився перед глядачами у фантастичній стрічці "Індиго". Потім хлопець знявся в комедії "Елки", а також картині "Полювання за привидом".

Микита Пресняков у фільмі "Елки" кадр з відео

Втім, музичне коріння дало про себе знати: з часом Пресняков вирішив також спробувати себе в музиці. У 2014 році він створив власний колектив – рок-гурт Aquastone, який пізніше перейменував у MULTIVERSE.

MULTIVERSE hellomagazine.com

У 2015 році Микита разом з гуртом виступав на розігріві у Limp Bizkit.

У квітні 2018 року вийшов дебютний альбом гурту під назвою "Beyond". Крім того, в тому ж році MULTIVERSE були обрані для запису саундтрека до серіалу "Тригер".

MULTIVERSE bloknot.ru

Що стосується особистого життя Микити, то в 2010 році він протягом чотирьох років зустрічався з Аїдою Калієвою.

Микита Пресняков і Аїда Калієва stuki-druki.com

А в 2017 році Пресняков одружився на Олені Красновій.

Весілля Микити Преснякова й Олени Краснової КП

Весілля Микити Преснякова й Олени Краснової КП

На своїй сторінці в Instagram, де за ним стежить понад 400 тис користувачів, онук Пугачової регулярно ділиться відео зі своїх виступів, а також особистими фото з дружиною.

Микита Пресняков й Олена Краснова Instagram @npresnyakov

Микита Пресняков Instagram @npresnyakov

Микита Пресняков й Олена Краснова Instagram @npresnyakov

Микита Пресняков й Олена Краснова Instagram @npresnyakov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Микита Пресняков залишив різкий коментар під постом Алли Пугачової в Instagram.

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