Онуку Алли Пугачової — 28: як змінювався "золотий хлопчик" Росії

Онук примадонни російської естради Алли Пугачової, музикант Микита Пресняков у вівторок, 21 травня, відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 28 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінювався "золотий хлопчик" Росії.

Микита Пресняков народився у Лондоні у 1991 році в зірковій сім'ї, що налічувала вже 2 покоління відомих артистів. Його батьки — популярні музиканти Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков-молодший, які, зі свого боку, теж продовжили справу батьків. З боку матері Микита — онук примадонни російської естради Алли Пугачової. По лінії батька бабусею Микити була співачка — Олена Преснякова, а дідусем — композитор Володимир Пресняков-старший.

Микита Пресняков з батьками у дитинстві Фото: 24smi.org

Зазначимо, що попри те, що Микита народився в сім'ї музикантів, з дитинства його захоплював світ кіно. Тому у 2004 році Микита вступив до Нью-Йоркської академії кіно. Його курс називався "Filmmaking", і вчили там не тільки режисерській майстерності, а й роботі оператора, монтажера і звукорежисера. Під час навчання хлопець жив на дві країни, курсуючи між Москвою і Нью-Йорком.

Микита Пресняков із мамою Крістіною Орбакайте і бабусею Аллою Пугачовою Фото: 24smi.org

Микита Пресняков із бабусею Аллою Пугачовою Фото: uznayvse.ru

У 2008 році онук Алли Пугачової дебютував у кіно з невеликою роллю. Першою акторською роботою в кар'єрі хлопця стала фантастична стрічка "Індиго" з Іваном Янковським. Потім він знімався у двох перших частинах новорічної комедії "Ялинки" та у картині "Полювання за привидом".

Микита Пресняков і Віра Брежнєва у фільмі "Ялинки" Фото: 24smi.org

Проте акторська професія так і не стала для Преснякова-молодшого основною. Пізніше він став режисером низки авторських короткометражок, а також кліпу на пісню "Вкусно" співака з Казахстану Тамерлана Садвакасова, який вже багато років є його близьким другом.

Микита Пресняков і Тамерлан Садвакасов Фото: Pur Magazine

У 2014 році Микита створив власний колектив — рок-гурт Aquastone, який пізніше було перейменовано на MULTIVERSE. Перший серйозний виступ колективу відбувся на премії Муз-ТВ того ж року, де хлопці презентували публіці свій кавер на пісню Пугачової "Женщина, которая поет". У 2015 році гурт двічі виступив на розігріві у Limp Bizkit і випустив перший кліп — "One shot". А у 2016 році хлопці випустили новий сингл "Heroes Inside".

Микита Пресняков і гурт MULTIVERSE Фото: muzgazeta.com

Що стосується особистого життя Преснякова-молодшого, то 27 липня 2017 року він одружився з моделлю Оленою Красновою.

Весілля Микити Преснякова і Олени Краснової Фото: novonews.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микита Пресняков попросив грошей у своїх шанувальників. Про це він написав у своєму Instagram, уточнивши, що пожертвування йому потрібно на кліп нової пісні "To Stay" гурту MULTIVERSE.

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