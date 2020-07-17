Онука Єлизавети ІІ таємно вийшла заміж

Онука королеви Великобританії принцеса Йоркська Беатріс таємно вийшла заміж за італійського мільярдера Едоардо Мапеллі-Моцці.

Пара обмінялася клятвами 17 липня в каплиці Всіх Святих на території Віндзорського замку (Великобританія). Вони планували провести церемонію 29 травня, але неодноразово переносили її через пандемію коронавірусу, пише британський журнал Hello!.

На весіллі були присутні найближчі родичі пари, в тому числі і королева Єлизавета II з чоловіком герцогом Единбурзьким Філіпом. Інсайдери розповіли виданню, що наречена вибрала елегантне біле плаття, а її наречений класичний чорний костюм.

Заручилася пара у вересні 2019 року 24 Канал

Про заручини 31-річної принцеси і 34-річного італійського бізнесмена повідомили в вересні 2019 року на офіційному сайті Букінгемського палацу. Вони знають один одного з дитинства, але їхні стосунки зав'язалися лише після весілля принцеси Євгенії в жовтні 2018 року.

Раніше бізнесмен зустрічався з архітекторкою Дарой Хуанг, яка народила йому сина. Союз Беатріс і Едоардо був схвалений королівською родиною, так як принцеса не претендує на британський престол і може вийти заміж за будь-якого чоловіка, незалежно від його статусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл зізналася, чому покинула королівську родину.