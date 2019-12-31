Онук Пугачової висміяв бабусину колегу по сцені

Музикант Микита Пресняков, онук Алли Пугачової, висміяв бабусину колегу по сцені.

Йдеться про коміка Олену Степаненко, екс-дружину Євгена Петросяна, відео з якою Пресняков опублікував у себе в сторіс Інстаграм.

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"Ну ось як це вам смішно? Невже це вам смішно? Це ж так не смішно, взагалі жодного разу, ані слова", - коментує виступ Степаненко по ТБ онук Пугачової.

Олені Степаненко 66 років, вона з 1979 року на сцені.

Примітно, що днями музичний критик Сергій Сосєдов в передачі "Зірки зійшлися" на НТВ жорстко висловився про бабусю Микити Преснякова Аллу Пугачову, назвавши її немічною і "заборонивши" їй виходити на сцену.

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