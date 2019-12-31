Головна Новини
31 грудня • оновлено в 06:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Онук Пугачової висміяв бабусину колегу по сцені

438
Читати матеріал російською

Музикант Микита Пресняков, онук Алли Пугачової, висміяв бабусину колегу по сцені.

Йдеться про коміка Олену Степаненко, екс-дружину Євгена Петросяна, відео з якою Пресняков опублікував у себе в сторіс Інстаграм.

Новини
Коханець Пугачової зібрав разом всіх своїх дочок

"Ну ось як це вам смішно? Невже це вам смішно? Це ж так не смішно, взагалі жодного разу, ані слова", - коментує виступ Степаненко по ТБ онук Пугачової.

Олені Степаненко 66 років, вона з 1979 року на сцені.

Примітно, що днями музичний критик Сергій Сосєдов в передачі "Зірки зійшлися" на НТВ жорстко висловився про бабусю Микити Преснякова Аллу Пугачову, назвавши її немічною і "заборонивши" їй виходити на сцену.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як онук Пугачової зустрівся з братом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Алла Пугачова Євген Петросян Микита Пресняков
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги