Онук Пугачової потрапив на головну зустріч року і побачив брата

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков потрапив на головну зустріч року і побачив там свого рідного брата.

Головною зустріччю року збори сім'ї назвав батько Микити співак Володимир Пресняков, зробивши пост в Інстаграм.

На цю зустріч в ресторані Володимир Пресняков також привів свого молодшого сина Артемія, якому зараз 4 роки.

На зустрічі були також батько Володимира Преснякова з дружиною, дружина Микити Преснякова Олена Краснова, мати Артемія Наталія Подольська.

Микита Пресняков обійняв маленького брата.

До речі, недавно чоловік Пугачової Максим Галкін повідомив, що його дружина скоро стане прабабусею.

Микита Пресняков з дружиною Оленою Красновою:

Так ось на зазначеній зустрічі Олена Краснова явно пила мохіто – але ось питання, чи безалкогольний.

Відео із зустрічі опублікувала в сторіс в Інстаграм Подольська.

До речі, у Микити Преснякова є ще один рідний брат – син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров. Йому 21 рік і він зараз живе і вчиться в Лондоні.

Тут ось Дені Байсаров запостив в Інстаграм фото з братом, матір'ю і її нинішнім чоловіком (Дені Байсаров - праворуч):

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