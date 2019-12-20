Онук Пугачової потрапив на головну зустріч року і побачив брата

Онук Алли Пугачової Микита Пресняков потрапив на головну зустріч року і побачив там свого рідного брата.
Головною зустріччю року збори сім'ї назвав батько Микити співак Володимир Пресняков, зробивши пост в Інстаграм.
На цю зустріч в ресторані Володимир Пресняков також привів свого молодшого сина Артемія, якому зараз 4 роки.
На зустрічі були також батько Володимира Преснякова з дружиною, дружина Микити Преснякова Олена Краснова, мати Артемія Наталія Подольська.
Микита Пресняков обійняв маленького брата.
December 20, 2019
December 20, 2019
До речі, недавно чоловік Пугачової Максим Галкін повідомив, що його дружина скоро стане прабабусею.
Микита Пресняков з дружиною Оленою Красновою:
Любов це - коли твоя улюблена спала всього 4 години, а ти будиш її в 8 ранку і просиш замазати прищ тому, що у тебе зйомка кліпу твоєї групи. Вона мовчки встає і немов уві сні йде бере свої інструменти, замазують прищ, і йде далі спати ❤️ Ph: @ lena.prophoto2 Mua: @risha_krylova Hair: @anik_orga Style: @anna_berg_ # love # wife # girlfriend # girl # mood
Так ось на зазначеній зустрічі Олена Краснова явно пила мохіто – але ось питання, чи безалкогольний.
December 20, 2019
Відео із зустрічі опублікувала в сторіс в Інстаграм Подольська.
До речі, у Микити Преснякова є ще один рідний брат – син Крістіни Орбакайте Дені Байсаров. Йому 21 рік і він зараз живе і вчиться в Лондоні.
Тут ось Дені Байсаров запостив в Інстаграм фото з братом, матір'ю і її нинішнім чоловіком (Дені Байсаров - праворуч):
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