Онук Алли Пугачової замахнувся на участь у найбільшому в світі фестивалі

Російський актор і музикант Микита Прєсняков готовий разом зі своєю групою Multiverse виступити на масштабному фестивалі Wacken Open Air.

У своєму Instagram-акаунті артист заявив, що його колектив подав заявку на участь в заході, а вже з 3-го лютого розпочнеться голосування, у якому Прєсняков попросив підтримати групу.

Wacken Open Air – найбільш масштабний фестиваль важкої музики, щороку проводиться на півночі Німеччини в містечку Вакен. Фестиваль часто називають головноюметал-подією в усьому світі. Щорічно в заході беруть участь понад 85 тисяч відвідувачів.

В рамках найбільшого концерту споруджують 7 сцен, на яких виступають більше 80 рок-гуртів з усієї планети.

Квитки на W: O: A розкуповують за 12-48 годин.

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