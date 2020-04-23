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23 квітня • оновлено в 10:35
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Онучка Висоцького виросла справжньою красунею: як виглядає 21-річна дівчина

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Таємна онучка актора, поета й співака Володимира Висоцького, який пішов з життя більше 30 років тому, Аріна Сахарова виросла справжньою красунею.

На своїй сторінці в Instagram 21-річна дівчина регулярно публікує особисті фотографії, які викликають ажіотаж серед користувачів.

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

Так, як пишуть росЗМІ, бабуся Аріни – актриса Тетяна Іваненко, з якою у Висоцького кілька років були стосунки. У 1972 році вона народила від артиста доньку Тетяну, яку Володимир не став ні офіційно визнавати, ні давати спростування. А в 1999 році Тетяна народила Аріну, яка є онукою Висоцького.

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

Зараз дівчина живе в Москві й вчиться в державному медичному університеті.

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

У своїй соцмережі Аріна не часто тішить шанувальників новими фотографіями, проте кожного разу знімки викликають бурхливий захват у її підписників. У коментарях користувачі зазначають, що Аріна дуже схожа на своїх бабусю й дідуся.

Онучка Висоцького виросла справжньою красунею: як виглядає 21-річна дівчина
Онучка Висоцького виросла справжньою красунею: як виглядає 21-річна дівчина
Онучка Висоцького виросла справжньою красунею: як виглядає 21-річна дівчина
Онучка Висоцького виросла справжньою красунею: як виглядає 21-річна дівчина

Дівчина володіє ефектно зовнішністю: довгим волоссям, стрункою фігурою, пухкими губами.

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

Аріна Сахарова

Аріна Сахарова

Instagram @ari_sahar

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Автор
Анна Міхно
Особа
Володимир Висоцький
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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