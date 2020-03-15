Зірка Голлівуду з України Ольга Куриленко заразилася коронавірусом

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.
Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.
"Сиджу в ізоляції вдома з позитивним діагнозом... Температура і слабкість – мої основні симптоми", – написала актриса.
Вона звернулася до фоловерів із проханням бути обережними та сприймати небезпеку COVID-19 серйозно.
Ольга Куриленко заразилася COVID-19
Locked up at home after having tested positive for Coronavirus . I've actually been ill for almost a week now . Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously ! Сиджу в ізоляції будинку з діагнозом Коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість - мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це під всерйоз! #coronavirus # коронавірус
Нагадаємо, 40-річна Ольга Куриленко родом із Бердянська Запорізької області. Свою кар'єру вона розпочала в якості моделі, а популярність як актриса отримала після виходу фільму "Париже, я люблю тебе".
У січні 2008 року Куриленко вибрали на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі про агента 007. Зараз вона живе закордоном.
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial
Ольга Куриленко
instagram.com/olgakurylenkoofficial
Карта поширення коронавірусу в світі:
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