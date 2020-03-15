Зірка Голлівуду з України Ольга Куриленко заразилася коронавірусом

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася новим китайським коронавірусом COVID-19.

Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram 15 березня, уточнивши, що хворіє вже майже тиждень.

"Сиджу в ізоляції вдома з позитивним діагнозом... Температура і слабкість – мої основні симптоми", – написала актриса.

Вона звернулася до фоловерів із проханням бути обережними та сприймати небезпеку COVID-19 серйозно.

Ольга Куриленко заразилася COVID-19

Нагадаємо, 40-річна Ольга Куриленко родом із Бердянська Запорізької області. Свою кар'єру вона розпочала в якості моделі, а популярність як актриса отримала після виходу фільму "Париже, я люблю тебе".

У січні 2008 року Куриленко вибрали на роль "дівчини Джеймса Бонда" в черговому фільмі про агента 007. Зараз вона живе закордоном.

Ольга Куриленко instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко instagram.com/olgakurylenkoofficial

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, у столиці Франції Парижі відбулися зіткнення та затримання на акції протесту "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці всупереч забороні на масові зібрання через пандемію коронавірусу.

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