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25 березня • оновлено в 08:27
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Олена Міро розгромила Джигана за вечірку під час карантину

1.9т
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Відома російська блогерка Олена Міро жорстко висловилася про репера Джигана, який, повернувшись з Майамі, влаштував гучну вечірку зі своїми друзями.

У своєму блозі Міро заявила, що артист повинен дотримуватися карантину, адже він може бути носієм вірусу.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

"Поки Самойлова пише про те, що сіла з дітьми на карантин, Джиган кличе в будинок пацанів і дівчат. Особисто мені неозброєним оком видно, що вся ця публіка – зовсім без мізків, включаючи самого Джигана. Можливо, він сам уже – носій вірусу ", – пише Міро.

Джиган

Джиган

Instagram @iamgeegun

"Джиган прилетів зі Штатів – з вогнища бурхливої епідемії, просидівши 12 годин у закритій залізній коробці літака з однаковим циркулюючим у ній – швидше за все, заразним! – повітрям. Він досить молодий, і в його проспиртованому й прокуреному організмі вірус може сидіти тихо. Так само тихо Джиган може передати вірус своїм безголовим гостям. Так само тихо вони передадуть вірус комусь ще. Так само тихо, але в страшних муках, задихаючись від нестачі повітря, хтось, врешті-решт, помре. І, швидше за все, цією людиною буде той, хто і закордоном ніколи не був. Навряд чи це буде сам Джиган. А шкода", – вважає блогерша.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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