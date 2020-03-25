Відома російська блогерка Олена Міро жорстко висловилася про репера Джигана, який, повернувшись з Майамі, влаштував гучну вечірку зі своїми друзями.

У своєму блозі Міро заявила, що артист повинен дотримуватися карантину, адже він може бути носієм вірусу.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

"Поки Самойлова пише про те, що сіла з дітьми на карантин, Джиган кличе в будинок пацанів і дівчат. Особисто мені неозброєним оком видно, що вся ця публіка – зовсім без мізків, включаючи самого Джигана. Можливо, він сам уже – носій вірусу ", – пише Міро.

Джиган Instagram @iamgeegun

"Джиган прилетів зі Штатів – з вогнища бурхливої епідемії, просидівши 12 годин у закритій залізній коробці літака з однаковим циркулюючим у ній – швидше за все, заразним! – повітрям. Він досить молодий, і в його проспиртованому й прокуреному організмі вірус може сидіти тихо. Так само тихо Джиган може передати вірус своїм безголовим гостям. Так само тихо вони передадуть вірус комусь ще. Так само тихо, але в страшних муках, задихаючись від нестачі повітря, хтось, врешті-решт, помре. І, швидше за все, цією людиною буде той, хто і закордоном ніколи не був. Навряд чи це буде сам Джиган. А шкода", – вважає блогерша.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @iamgeegun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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