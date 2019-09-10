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10 вересня • оновлено в 22:36
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Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

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Популярний російський шоумен і телеведучий, зірка Comedy Club Олександр Ревва у вівторок, 10 вересня, святкує день народження. Так, артисту виповнюється 44 роки.

У зв'язку з OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися біографію артиста і подивитися, як він виглядав в молодості.

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва

Фото: 24smi.org

Олександр Ревва народився 10 вересня 1974 року в Донецьку. Попри те, що місцем його народження стала Україна, за національністю він відносить себе до росіян і естонців. У дитинстві хлопчик захоплювався фокусами, які придумував самостійно. Також Ревва був учасником гуртків самодіяльності і завжди смішив глядачів своїми гумористичними постановками.

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Дитяче фото Олександра Ревва (з мамою і сестрою)

Фото: uznayvse.ru

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Після закінчення школи Олександр думав вступити до театрального інституту, але все ж юнак вирішив вибрати більш ґрунтовну професію і вступив до технікуму промислової автоматики, а потім закінчив факультет менеджменту в Донецькій державній академії управління. Деякий час працював на шахті електрослюсарем.

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва

Фото: stuki-druki.com

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва з сім'єю

Фото: 24smi.org

З 1995 року Ревва грав в команді КВН рідного вузу. Також талановитий юнак періодично продавав свої ідеї і жарти хлопцям з інших команд. Саме це допомогло йому у 2000 році познайомитися з учасниками команди Сочі "Утомленные солнцем" і стати офіційним членом групи. Разом вони виграли головний приз Вищої ліги КВН.

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Ревва в команді КВН "ДонГАУ" з Донецька (1995 рік)

Фото: artchange.ru

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Ревва вперше з'явився на телебаченні

Фото: pic-words.ru

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва і Михайло Галустян

Фото: pic-words.ru

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва на сцені КВН

Фото: 24smi.org

З 2006 року Ревва переїхав на постійне місце проживання в Москву, де йому запропонували працювати в невідомому, але перспективному проекті Comedy Club. На сцені гумористичного шоу артист працював з 2006 по 2013 рік у парі з Павлом Волею, Гаріком Харламовим, Тимуром Батрудіновим та іншими. З 2015 року комік знову продовжив співпрацю з Comedy Club і більше став працювати сольно.

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва в Comedy Club

Фото: pic-words.ru

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва і Гарік Мартиросян в Comedy Club

Фото: 24smi.org

У 2009 році Ревва став телеведучим шоу "Ты смешной!", яке вів разом з ще одним вихідцем з КВН Андрієм Рожковим. У 2010 році вийшов перший кліп Олександра під назвою "Пэрэдайз". Пізніше він випустив ще кілька хітів, ц 2015 році всі вони увійшли в альбом "Любовь".

У 2012 році Олександр знявся в серіалі "Зайцев +1" і кінострічках "Ржевський проти Наполеона", "Одноклассники.ру" і "Легкий на помині". Трохи пізніше вийшла в прокат картина "Дублер", де акторові дісталося відразу кілька ролей. Ревва блискуче зіграв телезірку і схожих на нього чоловіків.

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва в фільмі "Дублер"

Фото: svit24.net

Зараз комік продовжує брати участь в телепроектах і зніматися в кіно. У 2017 році вийшов фільм "Бабуся легкої поведінки" з його участю, а у 2018 — комедія "Zомбоящик".

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Ревва в фільмі "Бабуся легкої поведінки"

Фото: gazeta.ru

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва

Фото з Instagram

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва

Фото з Instagram

Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Олександр Ревва з дружиною і дітьми

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одружений російський шоумен і артист Олександр Ревва поцілувався на камеру з українською співачкою Світланою Лободою. Відео, яке потрапило в мережу, викликало ажіотаж серед шанувальників.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Олександр Ревва
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Петришин Роман
Петришин Роман
Він взагалі еврей!
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