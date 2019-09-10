Олександру Ревві — 44. Чому український шоумен став російським і як виглядав в молодості

Популярний російський шоумен і телеведучий, зірка Comedy Club Олександр Ревва у вівторок, 10 вересня, святкує день народження. Так, артисту виповнюється 44 роки.
У зв'язку з OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися біографію артиста і подивитися, як він виглядав в молодості.
Олександр Ревва
Фото: 24smi.org
Олександр Ревва народився 10 вересня 1974 року в Донецьку. Попри те, що місцем його народження стала Україна, за національністю він відносить себе до росіян і естонців. У дитинстві хлопчик захоплювався фокусами, які придумував самостійно. Також Ревва був учасником гуртків самодіяльності і завжди смішив глядачів своїми гумористичними постановками.
Дитяче фото Олександра Ревва (з мамою і сестрою)
Фото: uznayvse.ru
Після закінчення школи Олександр думав вступити до театрального інституту, але все ж юнак вирішив вибрати більш ґрунтовну професію і вступив до технікуму промислової автоматики, а потім закінчив факультет менеджменту в Донецькій державній академії управління. Деякий час працював на шахті електрослюсарем.
Олександр Ревва
Фото: stuki-druki.com
Олександр Ревва з сім'єю
Фото: 24smi.org
З 1995 року Ревва грав в команді КВН рідного вузу. Також талановитий юнак періодично продавав свої ідеї і жарти хлопцям з інших команд. Саме це допомогло йому у 2000 році познайомитися з учасниками команди Сочі "Утомленные солнцем" і стати офіційним членом групи. Разом вони виграли головний приз Вищої ліги КВН.
Ревва в команді КВН "ДонГАУ" з Донецька (1995 рік)
Фото: artchange.ru
Ревва вперше з'явився на телебаченні
Фото: pic-words.ru
Олександр Ревва і Михайло Галустян
Фото: pic-words.ru
Олександр Ревва на сцені КВН
Фото: 24smi.org
З 2006 року Ревва переїхав на постійне місце проживання в Москву, де йому запропонували працювати в невідомому, але перспективному проекті Comedy Club. На сцені гумористичного шоу артист працював з 2006 по 2013 рік у парі з Павлом Волею, Гаріком Харламовим, Тимуром Батрудіновим та іншими. З 2015 року комік знову продовжив співпрацю з Comedy Club і більше став працювати сольно.
Олександр Ревва в Comedy Club
Фото: pic-words.ru
Олександр Ревва і Гарік Мартиросян в Comedy Club
Фото: 24smi.org
У 2009 році Ревва став телеведучим шоу "Ты смешной!", яке вів разом з ще одним вихідцем з КВН Андрієм Рожковим. У 2010 році вийшов перший кліп Олександра під назвою "Пэрэдайз". Пізніше він випустив ще кілька хітів, ц 2015 році всі вони увійшли в альбом "Любовь".
У 2012 році Олександр знявся в серіалі "Зайцев +1" і кінострічках "Ржевський проти Наполеона", "Одноклассники.ру" і "Легкий на помині". Трохи пізніше вийшла в прокат картина "Дублер", де акторові дісталося відразу кілька ролей. Ревва блискуче зіграв телезірку і схожих на нього чоловіків.
Олександр Ревва в фільмі "Дублер"
Фото: svit24.net
Зараз комік продовжує брати участь в телепроектах і зніматися в кіно. У 2017 році вийшов фільм "Бабуся легкої поведінки" з його участю, а у 2018 — комедія "Zомбоящик".
Ревва в фільмі "Бабуся легкої поведінки"
Фото: gazeta.ru
Олександр Ревва
Фото з Instagram
Олександр Ревва
Фото з Instagram
Олександр Ревва з дружиною і дітьми
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одружений російський шоумен і артист Олександр Ревва поцілувався на камеру з українською співачкою Світланою Лободою. Відео, яке потрапило в мережу, викликало ажіотаж серед шанувальників.
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