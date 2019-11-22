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22 листопада • оновлено в 12:28
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Олександру Ільїну – 36: куди зник і як виглядає Лобанов з "Інтернів" сьогодні

4.3т
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Російський актор Олександр Ільїн, який прославився завдяки ролі Лобанова з серіалу "Інтерни", 22 листопада відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 36 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як зараз виглядає і чим займається актор.

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Олександр Ільїн отримав гучну славу завдяки серіалу "Інтерни", де зіграв не дуже розумного і запального інтерна Іллю Лобанова.

Олександру Ільїну – 36: куди зник і як виглядає Лобанов з "Інтернів" сьогодні

кадр із серіалу "Інтерни"

Відомо, що актор почав свою кар'єру ще в дитинстві. Дідусь Олександра Ільїна Адольф Ільїн – заслужений артист РРФСР, відомий за фільмами "Королева бензоколонки", "Женя, Женечка і Катюша", "Зустрінемось біля фонтану". Батько – також заслужений артист Росії Олександр Ільїн.

Олександр Ільїн в дитинстві і зараз

Олександр Ільїн в дитинстві і зараз

В 4 роки Олександр Ільїн-молодший вперше вийшов на театральну сцену, а в 9 років зіграв у фільмі "Дрібниці життя" хлопчика-посильного. Крім того, грав у культовому проекті 90-х-2000-х "Прості істини".

"Легенда про Коловрата" (2017)

"Легенда про Коловрата" (2017)

кадр з фільму

Після "Інтернів" актор успішно продовжує зніматися в кіно. З останніх проектів за його участю найбільш відомі "Час перших", "Легенда про Коловрата", "Тренер".

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"Танець з шаблями" (2019)

"Танець з шаблями" (2019)

кадр з фільму

Крім того, Олександр Ільїн розвиває музичну кар'єру – він є фронтменом групи "План Ломоносова".

"План Ломоносова"

"План Ломоносова"

А влітку 2019 року актор здивував змінами в зовнішності: Олександр Ільїн кардинально змінив свій імідж.

Своє особисте життя Олександр Ільїн довго тримав у таємниці. Йому приписували романи з колегами по знімальному майданчику, які сам актор ніяк не коментував. І лише недавно стало відомо, що Олександр з дитинства закоханий у сусідку по дачі Юлію.

Олександру Ільїну – 36: куди зник і як виглядає Лобанов з "Інтернів" сьогодні

Дівчина молодша за чоловіка на 6 років. У 2018 році у них народився син, якого назвали на честь батька і діда Олександром. Сам молодий батько охоче ділиться знімками сина на своїй сторінці в Інстаграм і з задоволенням розповідає про нього.

# сансаничі

Допіс, Поширення Олександр Ільїн (@aleksandrilyinjr)

Як повідомляв OBOZREVATEL, актор з "Інтернів" і "Кухні" влаштував різанину. Джан Бадмаєв напав на перехожого на станції метро "Театральна" в Москві.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Росія
Теги
актор кіно серіал Інтерни серіал шоу-бизнес зірки
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Dell Alex
Dell Alex
"Обозовцы", благодаря Зеле вы уже неприкрыто пропагандируете россиян? )))
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