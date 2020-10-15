Олександр Морозов схуд на 40 кг: як зараз виглядає зірка "Кривого дзеркала"

Артист гумористичного шоу "Криве дзеркало" Олександр Морозов зважився на шунтування шлунка, в результаті якого втратив 40 кілограмів.

Такими подробицями 47-річний артист поділився в інтерв'ю для програми "Судьба человека". За словами Морозова, на такий крок йому довелося піти через проблеми зі здоров'ям, викликані надмірною масою тіла. Він зазначив, що не готовий був довго займатися спортом та катувати себе дієтами, тому вибрав саме такий варіант (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я завжди був повним. І мені здається, що ніколи не буду зовсім худим. Зізнаюся, я дуже лінива людина. Худнути в спортзалі та сидячи на дієтах – зовсім не для мене, тому мені зробили гастрошунтування. Це оборотна операція, при бажанні можна повернути первинний об'єм шлунка, і я знову стану товстим. Більшість зірок, які в минулому були дуже великими, напевно, зробили цю операцію, просто брешуть, що схудли за допомогою спорту та дієт. Думаю, що своєю брехнею вони тільки шкодять людям, які хочуть худнути", – заявив комік.

Морозов також додав, що давно збирався схуднути, але колеги-гумористи відмовляли його від цієї витівки, вказуючи на те, що разом з кілограмами він втратить свій шарм. Однак артиста це не зупинило: зараз він скинув 40 кг, а збирається ще 20 кг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відомий російський продюсер Максим Фадєєв схуд на 90 кг завдяки спорту, правильному харчуванню та гарячій воді.