Олег Винник, який перехворів на COVID-19, виступив на весіллі сина Оксани Марченко

Український співак Олег Винник, який перехворів на коронавірус, разом з іншими зірками виступив на весіллі сина телеведучої і дружини народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксани Марченко.

47-річна Марченко в Instagram Stories поділилася ексклюзивними фото з розкішного свята, яке відбулося 10 жовтня. Обраницю 23-річного Богдана звуть Катерина.

Богдан – син Марченко від шлюбу з бізнесменом Юрієм Коржем.

Крім Винника, який виконав свій хіт "Здравствуй, невеста", на заході гостей розважали Вєрка Сердючка, Макс Барських, дует "Кролики" і піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Під час розважальної програми Марченко встрибнула на сцену і потанцювала з Сердючкою.

Як писав OBOZREVATEL, про захворювання Винника стало відомо 27 вересня, під час ефіру танцювального шоу. Співак захворів разом зі своєю партнеркою Оленою Шоптенко.

Але 4 жовтня Винник раптово вилетів з "Танців із зірками", що незабаром спричинило скандал в мережі.

11 жовтня Винник вилікувався від коронавірусу і заявив про готовність відновити концертну діяльність.