Окуляри й борода: як змінився Гена Букін з часів серіалу "Щасливі разом"

Російський актор Віктор Логінов, відомий роллю Гени Букіна в серіалі "Щасливі разом", 13 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 45 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати своїм читачам, як артист змінився з часів зйомок у серіалі і чому його не впускають до України.

Віктор Логінов кадр серіалу "Щасливі разом"

Віктор Логінов народився 13 лютого 1975 року в Сибіру, в місті Кемерово, Росія. Він захоплювався театром ще зі школи, коли майбутня зірка опинився в театрально-літературному класі.

У 1992 році Віктор Логінов виїхав з рідного міста, щоб вступити до Єкатеринбурзького державного театрального інституту за фахом актор театру і кіно. У цей же період він одружився і, щоб утримувати сім'ю, працював машиністом підземних установок на шахті "Березовська", шахтарем, рятувальником, екскурсоводом в Гірській Шорії.

Віктор Логінов у молодості Pinterest

Також Віктор працював діджеєм на радіо, арт-директором нічного клубу, телеведучим на каналі "РТР-Урал".

У Єкатеринбурзі Віктор Логінов був одним з провідних акторів у Єкатеринбурзькому академічному театрі драми і Камерному театрі Музею письменників Уралу.

У 2006 році Віктор Логінов поїхав до Москви на зйомки серіалу "Щасливі разом". Примітно, що спеціально для ролі Гени Букіна артист повністю змінив імідж.

Віктор Логінов кадр серіалу "Щасливі разом"

"Я носив волосся в хвості, іспанську борідку, сережку у вусі. І вів спосіб життя майже справжнього мачо. І ось знімальна група серіалу приїхала до Єкатеринбургу на акторський кастинг. Мою кандидатуру ніхто не запропонував: я зі своєю сережкою у вусі зовсім не підходив на роль головного героя. Гена Букін працює у взуттєвому магазині, у нього двоє дітей, а тут цей, з хвостом, борідкою, напевно з іншими поглядами на життя", – розповів Логінов в одному з інтерв'ю.

У підсумку актор все ж ризикнув прийти на проби і відразу ж потрапив у число головних претендентів на роль. Незабаром його затвердили.

Віктор Логінов у серіалі "Щасливі разом" кадр серіалу

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Відзначимо, що зараз імідж Логінова також кардинально відрізняється від персонажу Гени Букіна: артист носить бороду і стильні окуляри.

Віктор Логінов russia.tv

До початку зйомок "Щасливі разом" актор переїхав жити до Москви. Шість років він знімався в серіалі, за цей час прославившись на всю Росію. У Єкатеринбурзі навіть встановили пам'ятник його герою – Геннадію Букіну.

Однак роль у "Щасливі разом" – не єдина робота Віктора Логінова в кіно. Також на його рахунку – картини "Про кота" (1985), "Зроби мені боляче" (1997), "Золота теща" (2006), "Прапорщик, або Е-мое" (2007), "Останній секрет майстра" (2009 ), "Дівчата не здаються" (2018) та інші.

Віктор Логінов mygazeta.com

Крім того, Віктор Логінов виступив ведучим багатьох проектів на телебаченні Росії.

Про особисте життя артиста відомо, що Віктор Логінов був тричі одружений, у нього четверо дітей від цих шлюбів. Зі своєю третьою дружиною, Ольгою Логінової, актор розлучився 2016 року.

Віктор Логінов з третьою дружиною Ольгою Pinterest

Віктор Логінов з третьою дружиною Ольгою та з дітьми rustars.tv

Віктор Логінов з дочкою Pinterest

Відзначимо, в січні 2020 року Віктора Логінова не впустили в Україну. Актор мав виступити в Харківському театрі імені Шевченка, але спектакль був скасований після звернення громадської організації "Світанок" до СБУ.

З'ясувалося, що актор виступав в окупованому Севастополі. Це й стало причиною відмови в'їзду до України.

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