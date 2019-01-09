Оголені фото, зради та конфлікт із Маркл: топ-5 скандалів із Кейт Міддлтон

У середу, 9 січня, день народження святкує дружина британського принца Вільяма, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

Улюблениці британців виповнилося 37 років. Незважаючи на те, що знаменита спадкоємиця королівського престолу нині володіє майже бездоганною репутацією, неодноразово вона все ж ставала героїнею гучних скандалів. OBOZREVATEL пропонує згадати, у які конфліктні ситуації потрапляла Міддлтон.

Оголені фото

У 2012 році через Кейт Міддлтон розгорівся один із найгучніших міжнародних скандалів. Тоді герцогиня відпочивала разом із чоловіком, принцом Вільямом на приватній віллі у Франції. Місцевим папараці вдалося зробити знімки, на яких герцогиня була зображена з голими грудьми. Фото Кейт облетіли увесь світ, а Букінгемський палац поставився до події, як до порушення права на особистий простір.

Після серії гучних заяв представники королівської сім'ї подали в суд на французьке видання. Розгляди тривали шість років, і в підсумку закінчилися перемогою англійської сторони. Французам, зі свого боку, довелося визнати, що зроблені знімки були втручанням у приватне життя.

Оголені фото Кейт Міддлтон Таблоїд Se Og Hor

Оголені фото Кейт Міддлтон Таблоїд Se Og Hor

Крім цього, Кейт Міддлтон декілька разів потрапляла у курйозні ситуації під час виходів у світ. Так, один із німецьких таблоїдів у 2014 році опублікував провокаційний знімок, на якому зображена оголена "п'ята точка" герцогині Кембриджської. Журналісти зробили фото під час візиту Вільяма і Кейт в Австралію. Королівське подружжя прилетіло в місцевий парк "Блакитні гори" на вертольоті. Його гвинти підняли сильний вітер, через який задерлася сукня Міддлтон.

Кейт Міддлтон на прийомі в Австралії

Ймовірна зрада принца Вільяма

Британська журналістка і письменниця Джесіка Джейн на сторінках своєї книги "Герцогиня Кембриджська: як Кейт Міддлтон стала майбутньою королевою" описала випадок, коли в 2009 році Вільям ледь не позбувся стосунків із Кейт через свою легковажність.

"Кейт тоді залишила роботу. Їй потрібен був час, щоб подумати над стосунками з Вільямом. Того вечора він вважав за краще піти в клуб із друзями, де танцював і фліртував із іншою дівчиною", – розповіла автор книги.

Newsroyal

Ще одна сімейна драма розгорнулася у 2017 році, коли принц Вільям поїхав разом із друзями в Швейцарію. Тоді спадкоємець королівського престолу залишив дружину на декілька тижнів, проігнорувавши важливі заходи, на яких була необхідна його присутність. Цікаво, що в компанії із Вільямом розважалися й інші дівчата.

Також ЗМІ повідомляли про його можливий роман із юною моделлю Софі Тейлор. Нібито дівчина одразу сподобалася майбутньому королю, і він провів разом із нею декілька ночей. Вільям подібні чутки ніяк не коментував, Кейт також вирішила зберігати мовчання.

Софі Тейлор Elle

Конфлікт із дружиною принца Гаррі Меган Маркл

Чутки про напружені стосунки Меган Маркл і Кейт Міддлтон почали поширюватися ще у 2018 році. Відносини між герцогинями нібито не склалися із моменту весілля Маркл і принца Гаррі – Міддлтон не схвалила його вибір. Пізніше Меган відмовилася жити в Кенсінгтонському палаці. Колишня актриса і принц Гаррі вирішили переїхати в маєток Фрогмор, який розташований у Віндзорі.

Крім цього, в кінці 2018 року британські ЗМІ повідомили про те, що Кейт дала Меган ляпаса за те, що вона грубо розмовляла зі співробітниками, які працюють на герцогиню Кембриджську. Офіційний представник Букінгемського палацу вирішив покласти край цим чуткам, запевнивши, що між герцогинями ніколи не було нічого з того, про що пишуть у таблоїдах.

Нехтування королівським етикетом

У квітні 2011 року в Вестмінстерському абатстві відбулася одна з найобговорюваніших подій XXI століття – Кейт Міддлтон стала офіційною дружиною принца Вільяма. До цього шлюбу закохані йшли довгих вісім років. Подейкували, що Вільям ставився до своєї нареченої несерйозно, раз-у-раз скасовуючи весілля.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма Marie Claire

Коли захід відбувся, ЗМІ акцентували увагу на грубій помилці, яку допустила Кейт під час урочистостей. Як виявилося, герцогиня Кембриджська мала зробити реверанс, щоб привітати королеву під час виходу з палацу, але забула про це.

"Наречена повинна вклонитися королеві, коли проходить поряд із нею, а Кейт Міддлтон не зробила цього. Протокол дуже важливий. Там вказані час і порядок прибуття гостей. Наречена приїжджає у кінці, але останнім гостем завжди виявляється королева", – підкреслив експерт із етикету в одному з документальних фільмів, присвячених королівській родині.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма Marie Claire

До речі, на весіллі відзначився і наречений: Вільям попросив брата Гаррі стати його свідком, хоча за традицією монархи можуть користуватися лише послугами помічників.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма Marie Claire

Недотримання дрес-коду королівської сім'ї

Незважаючи на те, що Кейт Міддлтон вважається справжньою іконою стилю, модні критики неодноразово вказували на те, що її вибір нарядів для виходів у світ буває недоречним.

Кейт Міддлтон у сукні від Zarа, вартістю 40 фунтів стерлінгів

Новини Кейт Міддлтон прийшла на королівський прийом у дешевій сукні

Кейт неодноразово критикували і за надто глибокі декольте, і за надмірно відверті розрізи на сукнях. Однак герцогиня продовжує експериментувати, ігноруючи навіть зауваження королеви. Також Міддлтон нерідко ігнорує модні бренди, які багато років користуються попитом серед представників королівської сім'ї. Так, герцогиня Кембриджська надає перевагу демократичним і бюджетним маркам одягу, за що ЗМІ нерідко називали її "простачкою", яка не володіє власним стилем.

Кейт Міддлтон у сукні від Zarа, вартістю 40 фунтів стерлінгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські журналісти підрахували витрати на парадні гардероби герцогинь королівської сім'ї Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Виявилося, що на світські вбрання Меган Маркл витрачає значно більше грошей, ніж герцогиня Кембриджська Кейт.