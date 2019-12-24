Оглядова вежа і розкішний інтер'єр: Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.

Так, зробив він це в ефірі програми "А поговорить?", Яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я тут вирішив жити, тому що мені сподобалися ці простори. Але щоб зрозуміти це — треба піднятися на вежу... Я довго думав, який будинок я хочу тут бачити і зрозумів, що це повинен бути замок", — сказав Галкін.

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Зазначимо, що комік разом з ведучою програми Іриною Шихман піднявся на оглядову вежу, де показав вид, який з неї відкривається. Також він показав сам замок і трохи території навколо нього. До слова, Максим розповів кумедну історію про те, що до них вже багато років їздять з екскурсіями.

Максим Галкін та Ірина Шихман

Замок Максима Галкіна і Алли Пугачової

Вид з вежі замку Галкіна і Пугачової

Територія біля замку Галкіна і Пугачової

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Замок Галкіна і Пугачової

"Уже 5 років до нас їздять екскурсії. На площі трьох вокзалів у Москві стоїть чоловік з мегафоном і кричить: "Товариші, будь ласка, Саввін-Сторожевский монастир, пам'ятні місця Звенигорода, будинок Галкіна — проходимо". Я зіткнувся з цим один раз: піднявся на вежу і побачив натовп, яка йде по селу... Я дуже сміявся", — поділився Галкін.

Максим Галкін та Ірина Шихман

Максим Галкін та Ірина Шихман

Гуморист також показав свою розкішну кухню, на якій в момент зйомки були присутні його дружина та діти. Вони щось готували. Крім того, його інтерв'ю проходило в одній з кімнат замку.

Алла Пугачова з дітьми на кухні

Максим Галкін та Ірина Шихман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін продемонстрував шанувальникам вхідні двері у свій розкішний замок. Зазначається, що вона є зменшеною копією двері флорентійського Баптистерія роботи Лоренцо Гіберті. На рельєфах зображені сцени зі Старого Завіту.

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