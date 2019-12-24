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25 грудня • оновлено в 00:01
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Оглядова вежа і розкішний інтер'єр: Галкін показав їхній з Пугачовою замок

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Російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.

Так, зробив він це в ефірі програми "А поговорить?", Яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я тут вирішив жити, тому що мені сподобалися ці простори. Але щоб зрозуміти цетреба піднятися на вежу... Я довго думав, який будинок я хочу тут бачити і зрозумів, що це повинен бути замок", — сказав Галкін.

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

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Зазначимо, що комік разом з ведучою програми Іриною Шихман піднявся на оглядову вежу, де показав вид, який з неї відкривається. Також він показав сам замок і трохи території навколо нього. До слова, Максим розповів кумедну історію про те, що до них вже багато років їздять з екскурсіями.

Максим Галкін та Ірина Шихман

Максим Галкін та Ірина Шихман

Замок Максима Галкіна і Алли Пугачової

Замок Максима Галкіна і Алли Пугачової

Вид з вежі замку Галкіна і Пугачової

Вид з вежі замку Галкіна і Пугачової

Територія біля замку Галкіна і Пугачової

Територія біля замку Галкіна і Пугачової

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Галкін показав їхній з Пугачовою замок

Замок Галкіна і Пугачової

Замок Галкіна і Пугачової

"Уже 5 років до нас їздять екскурсії. На площі трьох вокзалів у Москві стоїть чоловік з мегафоном і кричить: "Товариші, будь ласка, Саввін-Сторожевский монастир, пам'ятні місця Звенигорода, будинок Галкіна проходимо". Я зіткнувся з цим один раз: піднявся на вежу і побачив натовп, яка йде по селу... Я дуже сміявся", — поділився Галкін.

Максим Галкін та Ірина Шихман

Максим Галкін та Ірина Шихман

Максим Галкін та Ірина Шихман

Максим Галкін та Ірина Шихман

Гуморист також показав свою розкішну кухню, на якій в момент зйомки були присутні його дружина та діти. Вони щось готували. Крім того, його інтерв'ю проходило в одній з кімнат замку.

Алла Пугачова з дітьми на кухні

Алла Пугачова з дітьми на кухні

Максим Галкін та Ірина Шихман

Максим Галкін та Ірина Шихман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін продемонстрував шанувальникам вхідні двері у свій розкішний замок. Зазначається, що вона є зменшеною копією двері флорентійського Баптистерія роботи Лоренцо Гіберті. На рельєфах зображені сцени зі Старого Завіту.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
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