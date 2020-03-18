Пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через коронавірус. Таке рішення прийняла група організаторів в середу, 18 березня.

Про скасування проведення Євробачення в 2020 році повідомили на офіційному сайті конкурсу, а також на всіх сторінках заходах в соціальних мережах.

"Останні кілька тижнів ми вивчили всі альтернативні варіанти, які дозволили б провести Євробачення. Однак невизначеність, викликана поширенням Covid-19 по всій Європі, і обмеження владою Нідерландів та інших країн-учасниць привели нас до цього складного рішенням", – повідомила прес-служба Євробачення.

В Європейській мовній спілці (EBU) також повідомили, що в першу чергу турбуються про здоров'я артистів і глядачів заходу.

"Всі основні події в Європі вже були припинені, скасовані або відкладені через коронавируса. Навіть УЄФА вирішила перенести чемпіонат Європи-2020 на 2021 рік", – додали в EBU.

Нагадаємо, раніше про те, що Євробачення-2020 буде скасовано повідомив ряд ЗМІ. Вони посилалися на заяву Ізраїльської корпорації телерадіомовлення ( "Кан")

Євробачення-2020 мало відбутися в 12, 14 і 16 травня в місті Роттердам (Нідерланди).

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