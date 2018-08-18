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СпортLady

Обігнала Джолі: названо ім'я найдорожчої актриси в світі

2.8тЧитати новину російською

Американський журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних актрис у світі. Він був складений на підставі доходів, отриманих ними в період з 1 червня 2017 року по 1 червня 2018 року.

На вершині списку виявилася Скарлетт Йоханссон. Її дохід склав 40,5 мільйона доларів. А все завдяки ролі Чорної Вдови, яку вона грає в усіх частинах "Месників", пише Elle.

На другому місці опинилася Анджеліна Джолі, яка заробила 28 мільйонів доларів за роль у фільмі "Маліфісента 2".

Третє місце - Дженіфер Еністон з доходом 19,5 мільйона доларів.

У десятку рейтингу також увійшли Дженніфер Лоуренс, Різ Уізерспун, Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулія Робертс, Міла Куніс і Мелісса Маккартні.

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У минулому році цей рейтинг очолювала Емма Стоун, яка заробила 26 мільйонів доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Анджеліну Джолі засікли в місті після чуток про лікарню.

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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