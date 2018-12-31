''Нудно вже'': Лободу розкритикували через ноги

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, похвалилася новим знімком.

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона виставляє оголену ногу в туфлях на шпильках.

У мережі неоднозначно відреагували на передноворічну публікацію Лободи. Користувачі написали, що ноги співачки, які вона часто показує, вже давно набридли.

"Тільки знаєш, що ноги показати. Нудно вже від ніг", "Силікону шматок", "Полякову по ногах нікому не наздогнати", "А ноги рідкуваті", "Пані", "А що це за пальці під ногою? Або мені одній це ввижається", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода здивувала шанувальників оголеним знімком. У мережі помітили її схожість з російською співачкою Марією Распутіної.