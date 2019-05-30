"Ну звідки в вас стільки л*йна?" Макаревич емоційно звернувся до росіян

Російський музикант, лідер культового гурту "Машина времени" Андрій Макаревич емоційно звернувся до росіян через критику на свою адресу, зазначивши, що всередині людей "занадто багато л*йна".

Так, артист відповів на нападки, які звалилися на нього через те, що раніше він погодився з гуртом виступити під стінами Кремля. Свою думку з цього приводу Андрій написав на особистій сторінці в Facebook.

Знаменитий музикант обурився, що в його словах і вчинках завжди бачать політичний контекст, при цьому на нього "наїдуть", навіть якщо він просто скаже "мяу".

Андрій Макаревич Комсомольська правда

"Чудово. Мені достатньо сказати "мяу", і знайдеться той, хто на мене наїде. Хлопці, ну звідки в вас стільки л*йна?" – гнівно звернувся Макаревич до росіян.

Артист пояснив, що у виступі "Машины времени" перед стінами Кремля в рамках святкового концерту немає нічого поганого, тим більше, що колектив багато разів брав участь в подібних заходах.

"Ось, припустимо, не стала б "Машина" брати участь в концерті на Красній площі (хоча чого б це?) – завтра б гриміло: Макаревич відмовився співати для росіян в день свята країни! А ми будемо грати. Тому: Макаревич погодився брати участь в патріотичному заході біля стін Кремля! А біля стін Кремля "Машина" грала не раз і не два і не три", – обурився він.

Відзначимо, 12 червня на Красній площі в Москві разом з "Машиною" також виступлять Олег Газманов, Надія Бабкіна, ансамбль "Російська пісня", всього заплановано виступи більше 30 колективів. Не обійдеться концерт без патріарха Кирила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Макаревич виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що росіяни накинулися на нього з критикою. У числі обурених відзначилася і скандальна співачка Юлія Чичеріна, Вона вибухнула образами, а також повідала про "гуманітарну катастрофу" і "ф*шистів" в Україні.

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