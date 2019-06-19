НП із літаком Кіркорова: з'явилися відео моменту аварії

Російський співак Філіп Кіркоров опублікував відео моменту НП із літаком, який здійснив жорстку посадку, а також що було до і після цього.

Відповідні ролики артист показав у своєму сторіс в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Ці 30 секунд свого життя я не забуду ніколи! Подяка пілотам рейсу S7 922 Варна – Москва авіакомпанії S7 за професіоналізм і злагодженість дій. Обійшлося. Цього разу. Живемо далі", – підписав він під відео, на якому зафіксований момент жорсткої посадки.

Кіркоров до посадки Скріншот

Кіркоров в аеропорту Кадр з відео

Філіп Кіркоров Скріншот

Уже після того, як вони зійшли з рейсу, артист записав ролики з автомобіля. Він разом із дітьми виглядали втомленими, але залишалися в гарному настрої. У відео співак і діти розповіли, що вирушили додому, і вже буквально через два дні полетять до США. "Життя б'є ключем", – сказав Кіркоров.

Увага! Нецензурна лексика

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня літак, на якому летів Кіркоров із дітьми, здійснив жорстку посадку, після чого пішов на друге коло. Пізніше артист прокоментував цей випадок, розповівши, як заспокоював дітей.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.