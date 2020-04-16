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16 квітня • оновлено в 13:23
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"Ноги ефектніші, ніж у Глюкози!" Роздягнений Ургант справив фурор в мережі

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Російський телеведучий Іван Ургант і співачка Глюкоза (Наталія Іонова) взяли участь в популярному челенджі, одягнувши подушку замість одягу на голе тіло.

У такому вигляді вони з'явилися в шоу "Вечерний Ургант", гостею якого стала Глюкоза. Відповідне відео було опубліковано на офіційно сторінці програми в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Іван Ургант і Глюкоза

Іван Ургант і Глюкоза

Фото: instagram/glukozamusic

"Добрий вечір, друзі! Я відразу перепрошую за такий ідіотський вигляд, ми з Наташею вирішили просто для себе зробити челендж з подушками. Але наш одяг весь вкрали і нам нема в чому тепер виходити в студію... Трусики я теж зняв", – сказав Ургант на відео.

Глюкоза та Іван Ургант

Глюкоза та Іван Ургант

Фото: instagram/vecherniy_urgant

Глюкоза та Іван Ургант

Глюкоза та Іван Ургант

Скріншот з відео

Зазначимо, що багато підписників звернули увагу на те, що телеведучий виглядає краще в цьому образі, ніж його гостя.

"Той випадок, коли ноги Урганта виглядають ефектніше, ніж Глюкози", "Які гарні ноги в Івана", "Іван кращий за Глюкозу", "Глюкозі має бути соромно стояти біля Івана. Їй далеко до його ніг, та й до фігури теж", – написали люди.

"Ноги ефектніші, ніж у Глюкози!" Роздягнений Ургант справив фурор в мережі
"Ноги ефектніші, ніж у Глюкози!" Роздягнений Ургант справив фурор в мережі
"Ноги ефектніші, ніж у Глюкози!" Роздягнений Ургант справив фурор в мережі
"Ноги ефектніші, ніж у Глюкози!" Роздягнений Ургант справив фурор в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Ургант посміявся над фотографією телеведучого Дмитра Шепелєва, на якій він позував голим в душі.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
глюкоза Іван Ургант
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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