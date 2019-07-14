"Ніжно спостерігав": колишній чоловік Собчак засвітився з новою пасією в клубі

Колишнього чоловіка скандальної російської журналістки Ксенії Собчак Максима Віторгана помітили в нічному клубі разом з новою коханою актрисою Ніно Нінідзе.

Відео відпочинку пари з'явилося в Telegram-каналі "Тільки нікому". Повідомляється, що поки актриса відривалася на танцполі Віторган ніжно спостерігав за нею.

Віторган і Нинидзе колаж

"Вчора в Кісе були помічені Макс Віторган і Ніно Нінідзе. Ніно відривалася на танцполі з подругами під треки Фіми Гінзбурга, Максим ніжно спостерігав зверху", - повідомили в мережі.

Після цього бойфренд Собчак режисер Костянтин Богомолов, заради якого вона кинула чоловіка, опублікував ніжний спільний пост і підписав його "Нас не догонят".

Раніше Максим Віторган розмістив романтичне фото дівчини, яка позує за тонкою завісою на тлі заходу. "З днем народження, дитина", – підписав по-грузинськи кадр 46-річний актор.

Ніно Нинидзе instagram.com/mvitorgan

Після публікації фото 37-річна Собчак виставила знімок, де вона позує в бюстгальтері зеленого кольору. Багато хто подумав, що це реакція Собчак на молоду дівчину колишнього чоловіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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