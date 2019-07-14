"Ніжно спостерігав": колишній чоловік Собчак засвітився з новою пасією в клубі

Колишнього чоловіка скандальної російської журналістки Ксенії Собчак Максима Віторгана помітили в нічному клубі разом з новою коханою актрисою Ніно Нінідзе.
Відео відпочинку пари з'явилося в Telegram-каналі "Тільки нікому". Повідомляється, що поки актриса відривалася на танцполі Віторган ніжно спостерігав за нею.
Віторган і Нинидзе
колаж
"Вчора в Кісе були помічені Макс Віторган і Ніно Нінідзе. Ніно відривалася на танцполі з подругами під треки Фіми Гінзбурга, Максим ніжно спостерігав зверху", - повідомили в мережі.
Після цього бойфренд Собчак режисер Костянтин Богомолов, заради якого вона кинула чоловіка, опублікував ніжний спільний пост і підписав його "Нас не догонят".
Раніше Максим Віторган розмістив романтичне фото дівчини, яка позує за тонкою завісою на тлі заходу. "З днем народження, дитина", – підписав по-грузинськи кадр 46-річний актор.
Ніно Нинидзе
instagram.com/mvitorgan
Після публікації фото 37-річна Собчак виставила знімок, де вона позує в бюстгальтері зеленого кольору. Багато хто подумав, що це реакція Собчак на молоду дівчину колишнього чоловіка.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас в пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилися в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасова.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Нещодавно Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
Після Максим Віторган закрутив новий роман актрисою Ніно Нінідзе.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!