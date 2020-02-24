Нікітюк завела мережу відвертим фото в крихітному купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася сексуальними формами в купальнику.
Пікантним знімком з відпочинку в Єгипті знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк
Instagram @lesia_nikituk
Так, на фотографії Нікітюк позує в крихітному чорному купальнику з паєтками, який вигідно підкреслив струнку фігуру зірки. Крім того, образ завершувала чорна накидка, а також сумочка та капелюх з леопардовим принтом.
Шанувальники не змогли пройти повз ефектний знімок, і засипали Лесю компліментами:
"Яка чарівна красуня", "Шикарне тіло", "Бомба", "Ого", "Красуня".
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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