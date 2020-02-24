Головна Новини
24 лютого • оновлено в 13:02
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Нікітюк завела мережу відвертим фото в крихітному купальнику

3.9т
Читати матеріал російською

Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася сексуальними формами в купальнику.

Пікантним знімком з відпочинку в Єгипті знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Instagram @lesia_nikituk

Новини
В масці та халаті на голе тіло: Нікітюк похвалилася стрункими ногами

Так, на фотографії Нікітюк позує в крихітному чорному купальнику з паєтками, який вигідно підкреслив струнку фігуру зірки. Крім того, образ завершувала чорна накидка, а також сумочка та капелюх з леопардовим принтом.

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний знімок, і засипали Лесю компліментами:

"Яка чарівна красуня", "Шикарне тіло", "Бомба", "Ого", "Красуня".

Нікітюк завела мережу відвертим фото в бікіні
Нікітюк завела мережу відвертим фото в бікіні
Нікітюк завела мережу відвертим фото в бікіні
Нікітюк завела мережу відвертим фото в бікіні
Нікітюк завела мережу відвертим фото в бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
9
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео в бикини
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги