Нікітюк завела мережу відвертим фото в крихітному купальнику

Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася сексуальними формами в купальнику.

Пікантним знімком з відпочинку в Єгипті знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк Instagram @lesia_nikituk

Так, на фотографії Нікітюк позує в крихітному чорному купальнику з паєтками, який вигідно підкреслив струнку фігуру зірки. Крім того, образ завершувала чорна накидка, а також сумочка та капелюх з леопардовим принтом.

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний знімок, і засипали Лесю компліментами:

"Яка чарівна красуня", "Шикарне тіло", "Бомба", "Ого", "Красуня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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