З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним знімком.
Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедний колаж: на одному фото вона позувала у відвертому боді в сітку без бюстгальтера, засвітивши голі груди. На іншому – Нікітюк була одягнена в пуховик і худі, а в руках тримала пакети з покупками.
Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
"Понеділок – п'ятниця. Всім хорошого тижня", – написала телеведуча.
Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Нікітюк компліментами. Однак знайшлися і ті, які заявили, що хоч телеведуча і "переїхала до Києва, а звичка з Хмельницького базару залишилася".
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Леся Нікітюк засвітила голі груди
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Нікітюк у відвертому купальнику
Фото: instagram/lesia_nikituk
Спокуслива Леся Нікітюк
Фото: instagram/lesia_nikituk
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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