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10 лютого • оновлено в 19:05
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З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото

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Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників провокаційним знімком.

Так, зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кумедний колаж: на одному фото вона позувала у відвертому боді в сітку без бюстгальтера, засвітивши голі груди. На іншому – Нікітюк була одягнена в пуховик і худі, а в руках тримала пакети з покупками.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

"Понеділок – п'ятниця. Всім хорошого тижня", – написала телеведуча.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Нікітюк компліментами. Однак знайшлися і ті, які заявили, що хоч телеведуча і "переїхала до Києва, а звичка з Хмельницького базару залишилася".

З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото
З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото
З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото
З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото
З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото
З голими грудьми та пакетами в руках: Нікітюк вразила мережу провокаційним фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Лесі Нікітюк, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Леся Нікітюк засвітила голі груди

Леся Нікітюк засвітила голі груди

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Леся Нікітюк продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Леся Нікітюк сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Леся Нікітюк у відвертому купальнику

Фото: instagram/lesia_nikituk

Спокуслива Леся Нікітюк

Спокуслива Леся Нікітюк

Фото: instagram/lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
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