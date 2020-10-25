Нікітюк повернулася в "Танці з зірками" і назвала себе з Фреймут "деревами"

Українська шоувумен Леся Нікітюк, яка виступить на шоу "Танці з зірками" разом з Ольгою Фреймут у неділю, 25 жовтня, потролила хейтерів, які в мережі назвали їх "дерев'яними".

Так, на особистій сторінці в Instagram Леся Нікітюк показала знімок, де на першому плані зображено її пса, а на задньому – вони з Фреймут, зазначивши, що тварина "зробила селфі з деревами".

"Зробив селфі з деревами... Мене завалили повідомленнями: чому танцюю з Фреймут – вона ж дерев'яна! Говорили, щоб танцювала з Надією Мейхер або Сантою Дімопулос. Ловіть "ответочку"! І пам'ятайте, в шоу "Танці з зірками" – головне слово "шоу", – висловилася Леся.

Також Нікітюк розповіла, чому погодилася брати участь саме в тандемі Ольгою Фреймут та Іллею Падзіною, зазначивши, що на неї обрушився шквал критики в мережі через таке рішення.

"Я не вагалася, бо Фреймут – це персонаж №1 "Танці з зірками". За нею цікаво спостерігати і у неї купа історій. Вона дивна, скандальна, завжди чомусь бліда, як ніби після електрофорезу. Відкрию секрет, мені подобаються такі персонажі! Вона чи то псих, то чи прибулець, я взагалі сумнівалася що вона існує. Мені подобаються такі персонажі, тому поспілкуюся, потанцюю", – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Фреймут станцювала разом з суддею проекту "Танці з зірками" Катериною Кухар. До цього між ними неодноразово виникали словесні перепалки і скандали в прямому ефірі.