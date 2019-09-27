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27 вересня • оновлено в 18:43
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"Нічого святого немає!" ЗМІ розповіли про відео з хворою на рак Заворотнюк

24.6т Читати матеріал російською

На хворобі російської актриси Анастасії Заворотнюк всі наживаються, як тільки можуть, і лікарі клініки, де вона лежить під вигаданим ім'ям, не стали винятком.

Видання "Дни.ру" повідомляє, що до них звернулися медики, які зневажили всі норми моралі й знімали на відео вмираючу від раку жінку.

"Нічого святого немає у людей! До редакції "Дни.ру" звернулася працівниця цієї установи. "У мене є відео Заворотнюк у лікарні. Його зробила особисто я, і 17 фотографій, зроблених у період із 15 до 25 вересня 2019 року. Я з учорашнього дня в цій медустанові не працюю. Готова віддати всі записи анонімно. За винагороду", – передали журналісти.

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Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

twnews.co

Володарка ролика нібито також розповіла, що одне відео триває 58 секунд, ще два – по 32 секунди.

"Зрозуміло, що шокуючі кадри було зроблено в реанімації, де Заворотнюк декілька днів була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, і з палати, куди її перевели після поліпшення стану. Але навіщо знімати виснажену хворобою, вмираючу жінку, якій для трепанації черепа поголили голову? Так і хочеться сказати цим доморощеним операторам: "Себе на смертнім одрі знімайте і продавайте в ЗМІ!" – обурилися в редакції.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали рак
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А когда в россии присуствовала совесть???? Она до сих пор не признала за собой ответственность. За голодомор,репрессии,убийства,пропаганди,вранье и тд...страна лжи,беспредела и никакой ответственности за сдеяние.а тем брлее сожаление...для них народ єто стадо-баби еще нарожают
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Ну что вы напали: ничего святого, вы ещё про мораль вспомните. Просто бизнес, ничего личного, а главное раз снимают, значит кто-то и покупает ? А если кто-то покупает, значит кто-то и смотрит, угадайте кто ? Правильно: точно не Путин !
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Это раиссия, там у людей ни морали, ни личного достоинства, ни порядочности, ни совести нет. Там все покупается и все продается.
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