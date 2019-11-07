Незважаючи на побиття і сльози: зірка "Х-фактора" народила від чоловіка-деспота

Співачка і зірка шоу "Х-фактор" Сюзанна Абдулла (Варніна) вперше стала мамою.

Радісною новиною артистка поділилася в своєму Instagram, опублікувавши селфі, під яким написала:

"Мама сьогодні. Мама щодня".

Сюзанна Абдулла Інстаграм

Правда, ні ім'я, ні стать новонародженої дитини Сюзанна вирішила поки що не повідомляти. Відомо тільки, що батьком малюка став російський репер Роман Варнін, більш відомий як Мальбек.

Незважаючи на те, що пара одружилася через чотири дні після першого побачення, шлюб подружжя не можна назвати безтурботним.

Сюзанна Абдулла і Мальбек Інстаграм

Як повідомляв Super, восени 2018 року під час концерту Сюзанна заявила, що розлучається з чоловіком, так як він її б'є:

"Я плачу слізьми і сіллю, бо Рома мене б'є, і я розлучаюся з ним зараз. Це кінець відносин Сюзанни і Мальбек. Мальбек - це кінець, це кінець, це кінець, це ж * па, це просто фінал".

Сюзанна Абдулла і Мальбек Інстаграм

Втім, пізніше в соцмережі зірок з'явилися нові спільні фото.

Сюзанна Абдулла і Мальбек Інстаграм

Сюзанна Абдулла Інстаграм

Сюзанна Абдулла і Мальбек Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Х-Факторі" виступила няня дітей Олі Полякової. Вона перемогла у відборі і пройшла далі.

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