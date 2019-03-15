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"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом

1.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка, тренер проекту "Голос Країни" на 1+1 Тіна Кароль здивувала користувачів мережі новим фото. На ньому, вона позує в довгій чорній сукні, що підкреслює її струнку фігуру.

Так, багато фоловерів артистки зазначили, що вона прекрасно виглядає і цей образ їй дуже личить. Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом

Шанувальник артистки оцінили її знімок. Вони залишили кілька сотень компліментів в коментарях до фото.

"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом
"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом
"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом
"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом
"Нереальна": Кароль захопила мережу ніжним образом

Як раніше писав OBOZREVATEL, під час третього випуску розважального шоу "Голос країни-9" Дан Балан сказав Тіні Кароль кілька необережних речень. Так, він припустив, що Кароль не вміє справлятися з невдачами. Словесна перепалка сталася після того, як учасник "Голосу" Михайло Дімов вибрав команду Дана Балана. Після цього артист почав надавати Кароль неоднозначні знаки уваги, чим спровокував хвилю чуток про їхній роман.

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