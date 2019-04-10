"Нереальна": Кароль схвилювала мережу елегантним вбранням

Українська співачка Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників новим яскравим фото. На ньому вона позує в елегантному червоному платті, яке підкреслює її струнку фігуру.

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Всього за кілька годин знімок набрав більше 10 тисяч лайків і кілька сотень коментарів.

instagram.com/tina_karol

"Шикарна! Любимо дуже", "Обпалююча дівчина! Приголомшлива", "Тіна, ти нереальна", "Естетика у всіх фотографіях", - пишуть в коментарях до фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український мультиартист, суддя дев'ятого сезону шоу "Голос країни" MONATIK (Дмитро Монатік) розповів про стосунки Тіни Кароль і Дана Балана.

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