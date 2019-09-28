"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова

Світова спільнота сумує через смерть художнього керівника московського театру "Ленком", народного артиста СРСР Марка Захарова.

Російський співак Філіп Кіркоров написав у своєму Instagram, що пішов з життя один геній.

"І ось ще одного Генія Нашого Часу не стало. Марк Захаров. Останній з магікан. "Ленком" остаточно став сиротою. "Юнона", "Зірка і смерть", "Незвичайне диво", "Каліостро" – це все формувало нас і мене особисто на великому шляху в мистецтво світу великої сцени. Світла пам'ять великому нашому современнику. Дякую за чудо, таке незвичайне", – зазначив Кіркоров.

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Російський артист Геннадій Хазанов в коментарі "Підйом" відзначив, що життя Захарова було подарунком людям.

"У мене просто немає слів для того, щоб висловити стан втрати. І хоча я розумів, що йому багато років і що він не здоровий, але чесно кажучи, я вірив, що він цього разу вибереться. Я вважаю, що він прожив феноменально талановите яскраве життя, подарував величезну кількість акторів та актрис світу. І якщо вважати, що народження людини на землі – це подарунок людині від Бога, то прожите життя – це подарунок людини Богу. Захаров зробив прекрасний подарунок. Світла пам'ять", – зазначив він.

Російський шоумен і резидент Comedy Club Гарік Харламов написав: "Пішла легенда! Помер Марк Захаров".

Головний редактор пропагандистського RT Маргарита Симоньян від себе додала: "Марк Захаров. Царство Небесне".

Заслужена артистка Росії Нона Гришаєва написала, що це непоправна втрата. "Непоправна втрата ... Великий Майстер .... Мій найулюбленіший спектакль і найулюбленіший фільм, Ваше творіння ... Вічна Пам'ять", – зазначила вона.

Микола Басков: "Сьогодні не стало Великого Майстра Марка Захарова. Для всіх нас – це велика втрата в світі мистецтва! Мої найглибші співчуття рідним і близьким".

Ірина Аллегрова: "Світла пам'ять світлій людині. Велика та талановита людина, роботи Марка Анатолійовича назавжди залишаться в наших серцях".

Також повідомлення зі співчуттями написали Катя Лель, Олег Газманов і Дмитро Пєвцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер 28 вересня після тривалої хвороби. Інформацію про похорон буде оголошено пізніше.

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