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28 вересня • оновлено в 18:31
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"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова

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Світова спільнота сумує через смерть художнього керівника московського театру "Ленком", народного артиста СРСР Марка Захарова.

Російський співак Філіп Кіркоров написав у своєму Instagram, що пішов з життя один геній.

"І ось ще одного Генія Нашого Часу не стало. Марк Захаров. Останній з магікан. "Ленком" остаточно став сиротою. "Юнона", "Зірка і смерть", "Незвичайне диво", "Каліостро" – це все формувало нас і мене особисто на великому шляху в мистецтво світу великої сцени. Світла пам'ять великому нашому современнику. Дякую за чудо, таке незвичайне", – зазначив Кіркоров.

І ось ще одного Генія Нашого Часу не стало ..... МАРК ЗАХАРОВ ...... Останній з магікан ... Ленком остаточно осиротів ..... "Юнона", "Зірка і смерть", "незвичайне диво" , "Барон Мюнхаузен", "Каліостро" - це все формувало нас і мене особисто на Великому Шляху в Мистецтво Світу Великий Сцени .... Світла Пам'ять Великому Нашому Современника ..... Спасибо за ЧУДО, таке незвичайне, жити і творити з Вами, Майстер, в один час ...... 🙌

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Новини
Помер відомий російський режисер

Російський артист Геннадій Хазанов в коментарі "Підйом" відзначив, що життя Захарова було подарунком людям.

"У мене просто немає слів для того, щоб висловити стан втрати. І хоча я розумів, що йому багато років і що він не здоровий, але чесно кажучи, я вірив, що він цього разу вибереться. Я вважаю, що він прожив феноменально талановите яскраве життя, подарував величезну кількість акторів та актрис світу. І якщо вважати, що народження людини на землі – це подарунок людині від Бога, то прожите життя – це подарунок людини Богу. Захаров зробив прекрасний подарунок. Світла пам'ять", – зазначив він.

Російський шоумен і резидент Comedy Club Гарік Харламов написав: "Пішла легенда! Помер Марк Захаров".

Головний редактор пропагандистського RT Маргарита Симоньян від себе додала: "Марк Захаров. Царство Небесне".

"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова

Заслужена артистка Росії Нона Гришаєва написала, що це непоправна втрата. "Непоправна втрата ... Великий Майстер .... Мій найулюбленіший спектакль і найулюбленіший фільм, Ваше творіння ... Вічна Пам'ять", – зазначила вона.

Микола Басков: "Сьогодні не стало Великого Майстра Марка Захарова. Для всіх нас – це велика втрата в світі мистецтва! Мої найглибші співчуття рідним і близьким".

"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова

Ірина Аллегрова: "Світла пам'ять світлій людині. Велика та талановита людина, роботи Марка Анатолійовича назавжди залишаться в наших серцях".

"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова

Також повідомлення зі співчуттями написали Катя Лель, Олег Газманов і Дмитро Пєвцов.

"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова
"Немає слів!" Зірки відреагували на смерть великого режисера Марка Захарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер 28 вересня після тривалої хвороби. Інформацію про похорон буде оголошено пізніше.

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Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть окупантам
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Слов нет,печальное известие...Особенно для поколений,рожденных в СССР.Его творения были глотком свежего воздуха в советско-коммунистическом говне.Царствие Небесное...
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