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25 січня • оновлено в 14:31
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"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом

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Російський актор Олександр Петров, який зіграв одну з головних ролей в скандальному фільмі "Текст", викликав критику своїм зовнішнім виглядом на церемонії нагородження премії "Золотий орел".

Його визнали найкращим актором російського кіно (а найкращим фільмом визнали "Текст").

Церемонія пройшла напередодні в павільйоні Мосфільму. Петров прийшов на захід в гарному настрої, але його зовнішній вигляд визнали не особливо охайним.

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31-річний чоловік випустив пом'яту сорочку поверх штанів, прийшов не голений, без краватки, з волоссям, що стирчить на всі боки.

Дивіться фото і відео з ним з місця подій:

Вчора в першому павільйоні "Мосфільму" відбулася 18-а церемонія вручення Національної премії "Золотий Орел". У головній номінації "Кращий фільм" перемогла кінокартина "Текст" 🏆 Повний список переможців дивись на нашому сайті (посилання в шапці профілю), а поки дивись які зірки були вчора на червоній килимовій доріжці! 😍😱 Пиши в коментарях чий образ тобі сподобався найбільше ! ⬇️ # ЗолотойОрел #LoveRadio

Публікація від LOVE RADIO (@loveradioofficial)

Золоті орли російського кіно🦅 ⠀ 🏆Победітелі в номінації кращі актори: які зіграли у фільмі "Текст" Олександр Петров та Іван Янковський – кращий актор в кіно і кращий актор другого плану ⠀ 🏆Лучшімі актрисами стали Вікторія Мірошниченко ( "Голобля") і Євгена Брик ( "Одеса") ⠀ 🏆Павел Дерев'янко та Анна Михалкова отримали премії за ролі в телесеріалах "Домашній арешт" і "Шторм" Поздравляем👏🏻 # золотойорел2020 # золотойорел # нашекіно # кіноакадемія

Публікація від KinoReporter (@kino_reporter)

У мережі прийшли до думки, що актор зловживає алкоголем, і на церемонію теж міг прийти не в тверезому вигляді. Деякі шанувальники вирішили, що він просто не справляється з навантаженням, а тому шукає вихід у випивці.

"Шкода Петрова, не витримує... Зіп'ється... І закінчить хреново", - серед іншого, пишуть в коментарях.

"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом

Інші ж навпаки розсердилися на артиста.

"Відчуття, що він з запоїв не виходить", "Ніби з дивана щойно встав або бухав з учорашнього дня", "Петров буває не піддатий?", "Вічно як гультяй", "Петров завжди такий. Не доглянутий, кудлатий, неприємний. І чого з ним носяться!?", - гніваються в мережі.

"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом
"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом

Нагадаємо, що неприємно здивувала своїм зовнішнім виглядом на "російському Оскарі" і українська співачка Віра Брежнєва.

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