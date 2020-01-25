"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом

Російський актор Олександр Петров, який зіграв одну з головних ролей в скандальному фільмі "Текст", викликав критику своїм зовнішнім виглядом на церемонії нагородження премії "Золотий орел".

Його визнали найкращим актором російського кіно (а найкращим фільмом визнали "Текст").

Церемонія пройшла напередодні в павільйоні Мосфільму. Петров прийшов на захід в гарному настрої, але його зовнішній вигляд визнали не особливо охайним.

31-річний чоловік випустив пом'яту сорочку поверх штанів, прийшов не голений, без краватки, з волоссям, що стирчить на всі боки.

Дивіться фото і відео з ним з місця подій:

У мережі прийшли до думки, що актор зловживає алкоголем, і на церемонію теж міг прийти не в тверезому вигляді. Деякі шанувальники вирішили, що він просто не справляється з навантаженням, а тому шукає вихід у випивці.

"Шкода Петрова, не витримує... Зіп'ється... І закінчить хреново", - серед іншого, пишуть в коментарях.

Інші ж навпаки розсердилися на артиста.

"Відчуття, що він з запоїв не виходить", "Ніби з дивана щойно встав або бухав з учорашнього дня", "Петров буває не піддатий?", "Вічно як гультяй", "Петров завжди такий. Не доглянутий, кудлатий, неприємний. І чого з ним носяться!?", - гніваються в мережі.

Нагадаємо, що неприємно здивувала своїм зовнішнім виглядом на "російському Оскарі" і українська співачка Віра Брежнєва.

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