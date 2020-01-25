"Не витримує..." Зірка фільму "Текст" збентежив "пом'ятим" виглядом

Російський актор Олександр Петров, який зіграв одну з головних ролей в скандальному фільмі "Текст", викликав критику своїм зовнішнім виглядом на церемонії нагородження премії "Золотий орел".
Його визнали найкращим актором російського кіно (а найкращим фільмом визнали "Текст").
Церемонія пройшла напередодні в павільйоні Мосфільму. Петров прийшов на захід в гарному настрої, але його зовнішній вигляд визнали не особливо охайним.
31-річний чоловік випустив пом'яту сорочку поверх штанів, прийшов не голений, без краватки, з волоссям, що стирчить на всі боки.
Дивіться фото і відео з ним з місця подій:
Ці хлопці явно в хорошому настрої 😉 Іван Янковський та Віра Панфілова, # АлександрПетров і Стася Милославська на премії # золотойорел. 💕 Слідкуйте за онлайн-трансляцією - за посиланням 👆 в нашому профілі @spletnik_ru. ______ #spletnik #spletnikru # золотойорел2020
Вчора в першому павільйоні "Мосфільму" відбулася 18-а церемонія вручення Національної премії "Золотий Орел". У головній номінації "Кращий фільм" перемогла кінокартина "Текст" 🏆 Повний список переможців дивись на нашому сайті (посилання в шапці профілю), а поки дивись які зірки були вчора на червоній килимовій доріжці! 😍😱 Пиши в коментарях чий образ тобі сподобався найбільше ! ⬇️ # ЗолотойОрел #LoveRadio
Золоті орли російського кіно🦅 ⠀ 🏆Победітелі в номінації кращі актори: які зіграли у фільмі "Текст" Олександр Петров та Іван Янковський – кращий актор в кіно і кращий актор другого плану ⠀ 🏆Лучшімі актрисами стали Вікторія Мірошниченко ( "Голобля") і Євгена Брик ( "Одеса") ⠀ 🏆Павел Дерев'янко та Анна Михалкова отримали премії за ролі в телесеріалах "Домашній арешт" і "Шторм" Поздравляем👏🏻 # золотойорел2020 # золотойорел # нашекіно # кіноакадемія
У мережі прийшли до думки, що актор зловживає алкоголем, і на церемонію теж міг прийти не в тверезому вигляді. Деякі шанувальники вирішили, що він просто не справляється з навантаженням, а тому шукає вихід у випивці.
"Шкода Петрова, не витримує... Зіп'ється... І закінчить хреново", - серед іншого, пишуть в коментарях.
Інші ж навпаки розсердилися на артиста.
"Відчуття, що він з запоїв не виходить", "Ніби з дивана щойно встав або бухав з учорашнього дня", "Петров буває не піддатий?", "Вічно як гультяй", "Петров завжди такий. Не доглянутий, кудлатий, неприємний. І чого з ним носяться!?", - гніваються в мережі.
Нагадаємо, що неприємно здивувала своїм зовнішнім виглядом на "російському Оскарі" і українська співачка Віра Брежнєва.
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