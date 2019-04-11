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"Не треба відкривати свій рот": Пригожин жорстко висловився про Волочкову

1.1тЧитати матеріал російською

Російський продюсер Йосип Пригожин жорстко розкритикував скандальну балерину Анастасію Волочкову. Так, він порадив їй "не відкривати рот", після того, як артистка заявила, що росіяни, що знаходяться за межею бідності, самі в цьому винні, і порадила тим, кому погано живеться в РФ, "виїжджати в інші країни".

Крім того, Пригожин звинуватив балерину в тому, що вона не розбирається ні в політиці ні в економіці, пише "Федеральне агенство новин".

"Не треба відкривати свій рот": Пригожин жорстко висловився про Волочкову
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"Вмерти можна просто. Росіяни не можуть бути винні в тому, що опинилися за межею бідності, тому що є економічні та політичні обставини, які від них не залежать. І якщо ти не розбираєшся ні в економіці, ні в політиці, не треба відкривати свій рот", - заявив Пригожин.

За його словами, те, що думає, говорить і робить людина, залежить від рівня її освіти, оточення, сфери інтересів, професії і так далі.

"А чи знає вона, що в Європі сьогодні величезна кількість людей знаходяться за межею бідності? Проблема, яку Волочкова намагається підняти, - це не її проблема. Це проблема загальнодержавна і загальнолюдська. Всі хочуть жити краще. І щоб створити умови для комфортного життя великої кількості людей, треба багато працювати. А давати оцінку тому, що говорить Волочкова, - це треба бути просто хворою людиною", - додав продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2019 року Анастасія Волочкова заявила, що залишається жити на Мальдівах, а приїжджати в Росію буде тільки по "творчій необхідності".

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Особи
Анастасія ВолочковаЙосип Пригожин
Місце
Росія
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