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"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок

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Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за свого колегу і продюсера Олексія Потапенка (Потапа), обурила мережу черговим оголеним фото.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позує в білому купальнику на яхті, демонструючи фігуру.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram / kamenskux

"Дуже важливо присвячувати час собі, зупиниться на секундочку, видихнути. Вважаю відпочинок перезавантаженням, щоб потім з новими силами приступити до роботи! Ви знали, що більшість ідей народжуються, коли мозок знаходиться в стані спокою, і ви не намагаєтеся цю секунду щось придумати? Головне насититися новою інформацією, надихнутися, і ви навіть не помітите, як знайдете круте рішення", – написала Каменських.

Настя Каменських у відвертому купальнику

Настя Каменських у відвертому купальнику

instagram / kamenskux

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Вона додала, що подорожі з коханою людиною допомагають заповнити, надихнутися і намітити нові цілі. Однак шанувальники були незадоволені таким видом подачі інфомації.

"Уже заманала свої "філейки" фоткати ...! Невже більше немає, чим брати?! Тіло гарне, але таких як ти занадто багато, і це вже так нудотно", "Не натягуй труси до шиї", "Тіло гарне, але може вистачить?! Давай нові хіти", "Що за труси? У дев'яностих аеробікою в таких займалися, ви їх до голови дотягуєте", " Ну ось скільки можна себе фоткати голою", – відреагували користувачі.

"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок
"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок
"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок
"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок
"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок
"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок

instagram / kamenskux

"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок

instagram / kamenskux

"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок

instagram / kamenskux

"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок

instagram / kamenskux

"Не натягуй труси!" Каменських розгромили за пікантний знімок

instagram / kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Каменських заінтригувала шанувальників новим фото.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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