"Не міг стояти, тряслися руки": стало відомо про проблеми зі здоров'ям у Боярського

У відомого російського актора Михайла Боярського може бути серцеве захворювання.

Так, днями його помітили в аптеці: артист ледве стояв на ногах і у нього тряслися руки. Про це повідомляє телеканал "Звезда" з посиланням на фармацевта.

"Він був у поганому стані, у нього, напевно, хворе серце. Навіть не зміг стояти, у нього тряслися руки. Купив серцеві препарати, препарат, що знижує пульс, і свої постійні ліки", — розповіла співробітниця аптеки.

Михайло Боярський Фото: RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Боярський порушив правила дорожнього руху, припаркувавши свою машину в недозволеному місці. Тоді актор заявив, що в той день його не було в Санкт-Петербурзі, а якщо він і порушив, то нехай до нього прийде ДАІ.

У мережі гнівно відреагували на скандал з Боярським. Багато користувачів написали, що "у Д'Артаньяна зіркова хвороба".

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