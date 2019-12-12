Не лише "Путін – Хубло": як ще Зеленський і "Квартал" тролили главу Кремля. Відео

Російський телеканал ТНТ, який вирішив показати український серіал "Слуга народу", вирізав з ефіру сцену, де головний герой каже слова "Путін – Хубло".

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, як ще Володимир Зеленський і його студія "95 квартал" жартували над президентом Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

кадр шоу "Вечірній квартал"

Так, ще 2001 року, коли в російському КВНі розігрували сцену про те, як персонажі гри "Останній герой" живуть на безлюдному острові і вирішують звернутися до своїх президентів, Володимир Зеленський зі сцени заявив: "Я зараз звертаюся до людини, від якої залежить моя... та що там моя, доля всієї України! Володимире Володимировичу, заберіть мене, будь ласка, ну хоч за борги!".

Також у російському КВНі Володимир Зеленський спародіював Путіна, представивши його як режисера, який "зняв" главу Центробанку Росії Віктора Геращенка.

У 2014 році Зеленський зняв відео біля Кремля в Москві, в якому заявляє, що "всі історії про те, що в Росії відбувається антиукраїнська інформаційна війна – це все неправда": "Я підтверджую, я перебуваю тут вже другий день і вас,"бендерівці", вже трошки недолюблюю".

Також у травні 2014-го, вже після анексії Криму і початку війни на Донбасі, у "Вечірньому кварталі" сказали, що "майбутнє України залежить не від Європи або від Америки", а від того, "чи боліла ввечері голова у Аліни Кабаєвої" (Аліна Кабаєва – російська гімнастка, якій приписують любовні стосунки з президентом Росії Путіним, – ред.).

У квітні 2014-го в "Вечірньому кварталі" показали номер "Як козаки лист російському паханові писали", де козаків зіграли Володимир Зеленський, Євген Кошовий та Юрій Корявченков.

А в травні 2015 року в "Вечірньому кварталі" інсценували жарт про те, як президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Петро Порошенко відпочивають у Буковелі.

Разом з російським гумористом Максимом Галкіним у 2015 році Зеленський інсценував дзвінок Путіна Януковичу. "Знаєте, Вікторе Федоровичу, я тут подумав, що не треба Україні в Митний союз. Ідіть до ЄС", – сказав "Путін". "Я нічого не поверну", – відповів йому "Янукович".

У 2016 році Зеленський виступив в "Кварталі" з монологом: "Путін, ми всі кажемо, безсовісний, причепився до України, та може, не випадково, тому що Україна – красуня! Вона йому просто подобається. І судячи з його поведінки, вона йому подобається більше, ніж Кабаєва".

"Днями в Росії відбудуться вибори Путіна Російської Федерації", – пожартували в одному з випусків "Вечірнього Кварталу" в березні 2018 року і показали номер, у якому на одній з виборчих дільниць нібито переміг не Путін, а зовсім інший кандидат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірку російського кіно висунули на місце Путіна після скандалу зі "Слугою народу". Так, телеканал ТНТ запропонував уявити, що президентом Росії став актор Олександр Робак, який зіграв головну роль в серіалі "Домашній арешт" – простого робітника, що несподівано стає мером

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!