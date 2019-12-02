Не купуйте це! Головні антитренди зими 2020 року

Зима 2020 року порадувала модниць великою кількістю стильних рішень, кольоровою гамою колекцій всесвітньо відомих дизайнерів, а також своєю різноманітністю. Наступного року в тренді також залишається лаконічність і простота. Водночас у багатьох дівчат в гардеробі накопичилося достатньо речей, від яких уже слід позбутися і не надягати їх у прийдешньому сезоні.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про декілька антитрендів зими 2020 року.
pexels.com
Приталені блузи
Класичні, шовкові блузи приталених моделей вийшли з моди багато років назад. Але жінки, особливо ті, які працюють в офісах старанно продовжують носити їх. Настав час припинити це й замінити їх на більш вдалі і трендові моделі.
Приталені блузи
cutur.ru
Сукня-светр
Цей шалено зручний елемент гардеробу сподобався багатьом. Але іноді доводиться відмовлятися від того, що ви любите, в ім'я чогось більш вартісного і, в цьому разі, модного. Особливо це стосується суконь, які підкреслюють фігуру.
Сукня-светр
krasota-ua.com
Штани спортивного крою
Спортивні штани залиште для спортзалу або прогулянки з собакою ввечері. До такого одягу також відносяться моделі з лампасами. У 2020 році дизайнери надали таке розмаїття штанів, що заміна улюбленим і зручним спортивкам точно знайдеться.
Штани спортивного крою
shafa.ua
Штани зі стрілками
Ще одна класика офісного стилю від якої доведеться відмовитися. На місце цього застарілого тренду прийшли нові і до них слід придивитися.
Штани зі стрілками
prom.ua
Спідниця-кльош
Спідниця-кльош – деталь гардеробу, про яку варто було забути ще кілька сезонів тому. Замініть її на більш сучасний варіант – максі або міді, з хорошої щільної тканини.
Спідниця-кльош
prom.ua
Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.
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