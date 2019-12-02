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2 грудня • оновлено в 22:03
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Не купуйте це! Головні антитренди зими 2020 року

22.5т
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Зима 2020 року порадувала модниць великою кількістю стильних рішень, кольоровою гамою колекцій всесвітньо відомих дизайнерів, а також своєю різноманітністю. Наступного року в тренді також залишається лаконічність і простота. Водночас у багатьох дівчат в гардеробі накопичилося достатньо речей, від яких уже слід позбутися і не надягати їх у прийдешньому сезоні.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про декілька антитрендів зими 2020 року.

Не купуйте це! Головні антитренди зими 2020 року

pexels.com

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Приталені блузи

Класичні, шовкові блузи приталених моделей вийшли з моди багато років назад. Але жінки, особливо ті, які працюють в офісах старанно продовжують носити їх. Настав час припинити це й замінити їх на більш вдалі і трендові моделі.

Приталені блузи

Приталені блузи

cutur.ru

Сукня-светр

Цей шалено зручний елемент гардеробу сподобався багатьом. Але іноді доводиться відмовлятися від того, що ви любите, в ім'я чогось більш вартісного і, в цьому разі, модного. Особливо це стосується суконь, які підкреслюють фігуру.

Сукня-светр

Сукня-светр

krasota-ua.com

Штани спортивного крою

Спортивні штани залиште для спортзалу або прогулянки з собакою ввечері. До такого одягу також відносяться моделі з лампасами. У 2020 році дизайнери надали таке розмаїття штанів, що заміна улюбленим і зручним спортивкам точно знайдеться.

Штани спортивного крою

Штани спортивного крою

shafa.ua

Штани зі стрілками

Ще одна класика офісного стилю від якої доведеться відмовитися. На місце цього застарілого тренду прийшли нові і до них слід придивитися.

Штани зі стрілками

Штани зі стрілками

prom.ua

Спідниця-кльош

Спідниця-кльош – деталь гардеробу, про яку варто було забути ще кілька сезонів тому. Замініть її на більш сучасний варіант – максі або міді, з хорошої щільної тканини.

Спідниця-кльош

Спідниця-кльош

prom.ua

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.

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Автор
Марія Дідик
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