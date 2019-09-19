"Не хочу, щоб ховали в США": Міккі Рурк раптово зробив гучну заяву про Україну

Відомий голлівудський актор Міккі Рурк заявив, що хоче бути похованим в Україні – в селі Загірці Хмельницької області.

Американець пояснив, що з цієї місцевості родом його помічник Дмитро Корнійчук, передає "Сегодня". За роки співпраці українець став акторові другом і часто розповідав йому про своїх близьких.

"Я говорив Дмитру, що коли помру, не хочу, щоб мене поховали тут [у США]. Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там", – цитують Рурка журналісти.

Міккі Рурк instagram.com/mickey_rourke_

Наразі Міккі Рурк проживає в Нью-Йорку. Він став відомий за такими фільмами, як "Дев'ять із половиною тижнів", "Дика орхідея" і "Рестлер". Незабаром знявся в "Серці ангела" і "Залізній людині 2".

Він – лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009), а також номінант на премію "Оскар" (2009).

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Міккі Рурк здивував шанувальників своєю новою зовнішністю після чергової пластичної операції. Судячи з форми носа, чоловік зробив чергову ринопластику, а також змінив форму обличчя.

Свої перші пластичні операції Рурк зробив після того, як сильно постраждав на рингу під час боксерських поєдинків.

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