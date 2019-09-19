Головна Новини
20 вересня • оновлено в 02:20
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Не хочу, щоб ховали в США": Міккі Рурк раптово зробив гучну заяву про Україну

2.1т Читати матеріал російською

Відомий голлівудський актор Міккі Рурк заявив, що хоче бути похованим в Україні – в селі Загірці Хмельницької області.

Американець пояснив, що з цієї місцевості родом його помічник Дмитро Корнійчук, передає "Сегодня". За роки співпраці українець став акторові другом і часто розповідав йому про своїх близьких.

"Я говорив Дмитру, що коли помру, не хочу, щоб мене поховали тутСША]. Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там", – цитують Рурка журналісти.

Новини
"Нехай закінчиться війна!" Міла Куніс зробила зворушливу заяву про Україну

Міккі Рурк

Міккі Рурк

instagram.com/mickey_rourke_

Наразі Міккі Рурк проживає в Нью-Йорку. Він став відомий за такими фільмами, як "Дев'ять із половиною тижнів", "Дика орхідея" і "Рестлер". Незабаром знявся в "Серці ангела" і "Залізній людині 2".

Він – лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009), а також номінант на премію "Оскар" (2009).

Ruby Baby & i all dressed up and no place to go 😎❤️❤️❤️❤️❤️

Публікація від MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Міккі Рурк здивував шанувальників своєю новою зовнішністю після чергової пластичної операції. Судячи з форми носа, чоловік зробив чергову ринопластику, а також змінив форму обличчя.

Свої перші пластичні операції Рурк зробив після того, як сильно постраждав на рингу під час боксерських поєдинків.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Міккі Рурк
Місце
Україна Хмельницький
Теги
шоу-бизнес Голливуд
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Если бы он жить на Украине захотел, я понимаю, была бы сенсация. Но жить-то он будет в Нью-Йорке, а на Украину только после смерти
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel