Названа найкрасивіша дівчина Азії 2019 року: фото

Найкрасивішою дівчиною Азії у 2019 році стала тайська співачка, модель і танцівниця, солістка південнокорейської групи Blackpink Лаліса Манобан.
Так, рейтинг склав портал TCCAsia. Зазначається, що 22-річна зірка окрім музичної кар'єри і реклами молодіжного вуличного одягу займається ще й благодійністю.
Лаліса Манобан
Фото: instagram/lalalalisa_m
Лаліса Манобан
Фото: instagram/lalalalisa_m
Лаліса Манобан
Фото: instagram/lalalalisa_m
Лаліса Манобан
Фото: instagram/lalalalisa_m
Лаліса Манобан
Фото: instagram/lalalalisa_m
Лаліса Манобан
Фото: instagram/lalalalisa_m
Друге місце посіла японська співачка Сакура Міявака, а третє — ще одна учасниця групи Blackpink, кореянка Дженні Кім.
Сакура Міявака
Фото: asiapoisk.com
Дженні Кім
Фото: twitter/vo9viaz5fuoi4fj
Четверте місце віддали китайській акторці Анджелі Ян Ін. Цікаво, що в списку знайшлося місце й для ізраїльської кінозірки Ґал Ґадот, яка прославилася після фільмів "Чудо-жінка" і "Ліга справедливості".
Анджела Ян Ін
Фото: th.spb.ru
Галь Гадот
Фото: womanhit.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту американську супермодель Беллу Гадід назвали найкрасивішою жінкою у світі.
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