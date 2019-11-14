Названа найкрасивіша дівчина Азії 2019 року: фото

Найкрасивішою дівчиною Азії у 2019 році стала тайська співачка, модель і танцівниця, солістка південнокорейської групи Blackpink Лаліса Манобан.

Так, рейтинг склав портал TCCAsia. Зазначається, що 22-річна зірка окрім музичної кар'єри і реклами молодіжного вуличного одягу займається ще й благодійністю.

Лаліса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лаліса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лаліса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лаліса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лаліса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лаліса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Новини Названа власниця найкрасивіших сідниць світу

Друге місце посіла японська співачка Сакура Міявака, а третє — ще одна учасниця групи Blackpink, кореянка Дженні Кім.

Сакура Міявака Фото: asiapoisk.com

Дженні Кім Фото: twitter/vo9viaz5fuoi4fj

Четверте місце віддали китайській акторці Анджелі Ян Ін. Цікаво, що в списку знайшлося місце й для ізраїльської кінозірки Ґал Ґадот, яка прославилася після фільмів "Чудо-жінка" і "Ліга справедливості".

Анджела Ян Ін Фото: th.spb.ru

Галь Гадот Фото: womanhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту американську супермодель Беллу Гадід назвали найкрасивішою жінкою у світі.

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