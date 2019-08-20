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Назарбаєв представив кліп на власну пісню: мережа в захваті

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Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв презентував кліп на власну пісню.

Відповідне відео було опубліковано в його прес-службі в Instagram і викликало ажіотаж серед користувачів (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Назарбаєва чуттєво на тлі гір затягнув колоритний національний мотив, після чого підключився професійний виконавець. На відео показали онуків першого президента Казахстану, природу країни.

Назарбаєв представив власну пісню

Назарбаєв представив власну пісню

Кадр з кліпу

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Користувачі були в захваті від пісні й пообіцяли її вивчити. "Дякую за прекрасну пісню. Я її обов'язково вивчу", "Глибока шана і вдячність до нашого Нурсултана Абішевича", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав з себе повноваження президента Казахстану, очолив Раду безпеки республіки.

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Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Казахстан
Тег
музика
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