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13 травня • оновлено в 17:10
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Навка розповіла про стан Пєскова, якого госпіталізували з коронавірусом

17.3т
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Російська фігуристка Тетяна Навка розповіла про стан чоловіка, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, який заразився коронавірусом.

Так, 12 травня, Тетяну та Дмитра госпіталізували. Як написала на своїй сторінці в Instagram спортсменка, ситуація з коронавірусом у Пєскова "трохи складніша".

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

championat.com

Сама фігуристка йде на поправку.

"Я йду на поправку, температури вже немає, кашлю теж, навіть антибіотики не довелося приймати. З останніх симптомівзовсім не відчуваю запахи. У чоловіка ситуація трохи складніша, але під контролем наших доблесних професійних лікарів все йде добре!", – написала Навка .

Крім того, фігуристка зазначила, що симптому у всіх можуть бути індивідуальні:

"Головне без паніки, але обов'язково прислухайтеся до свого організму, у всіх симптоми можуть бути індивідуальні, наприклад, у мене температура відразу підскочила висока, у чоловіка кілька днів була невелика".

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, кого із знаменитостей Тетяна Навка та Дмитро Пєсков могли заразити коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Тетяна Навка Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
митро і шавка
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Ну ладно песков и навка, а как же пуйло, оно еще не заразилось? Или тут действует принцип: ,, зараза к заразе не пристает."
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