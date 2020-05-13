Російська фігуристка Тетяна Навка розповіла про стан чоловіка, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, який заразився коронавірусом.
Так, 12 травня, Тетяну та Дмитра госпіталізували. Як написала на своїй сторінці в Instagram спортсменка, ситуація з коронавірусом у Пєскова "трохи складніша".
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка
championat.com
Сама фігуристка йде на поправку.
"Я йду на поправку, температури вже немає, кашлю теж, навіть антибіотики не довелося приймати. З останніх симптомів – зовсім не відчуваю запахи. У чоловіка ситуація трохи складніша, але під контролем наших доблесних професійних лікарів все йде добре!", – написала Навка .
Крім того, фігуристка зазначила, що симптому у всіх можуть бути індивідуальні:
"Головне без паніки, але обов'язково прислухайтеся до свого організму, у всіх симптоми можуть бути індивідуальні, наприклад, у мене температура відразу підскочила висока, у чоловіка кілька днів була невелика".
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка
vokrug.tv
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, кого із знаменитостей Тетяна Навка та Дмитро Пєсков могли заразити коронавірусом.
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