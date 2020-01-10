"Навіщо робити рот на все обличчя?" Лорак розгромили за невдалу пластику

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, в черговий раз опинилася в центрі обговорення через зовнішній вигляд.

Так, цього разу користувачі в мережі розкритикували виступ зірки на концерті "Рождество с Григорием Лепсом 2020". Відео виступу було опубліковано на офіційному каналі Лорак на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ані Лорак Instagram @anilorak

Так, на сцені співачка з'явилася у сукні з прозорим низом, яку доповнила об'ємним піджаком. Втім, увагу глядачів привернуло обличчя Ані.

Ані Лорак Instagram @anilorak

Користувачі знову звернули увагу на те, як змінилася зовнішність артистки. Багато хто впевнений, що зірка переборщила з пластичними операціями, зіпсувавши свою природну красу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак спантеличила шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як позує в білій сукні, що нагадує весільну.

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