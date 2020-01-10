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10 січня • оновлено в 15:10
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"Навіщо робити рот на все обличчя?" Лорак розгромили за невдалу пластику

6.2т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, в черговий раз опинилася в центрі обговорення через зовнішній вигляд.

Так, цього разу користувачі в мережі розкритикували виступ зірки на концерті "Рождество с Григорием Лепсом 2020". Відео виступу було опубліковано на офіційному каналі Лорак на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

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Так, на сцені співачка з'явилася у сукні з прозорим низом, яку доповнила об'ємним піджаком. Втім, увагу глядачів привернуло обличчя Ані.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

Користувачі знову звернули увагу на те, як змінилася зовнішність артистки. Багато хто впевнений, що зірка переборщила з пластичними операціями, зіпсувавши свою природну красу.

"Навіщо робити рот на все обличчя?" Лорак розгромили за невдалу пластику
"Навіщо робити рот на все обличчя?" Лорак розгромили за невдалу пластику
"Навіщо робити рот на все обличчя?" Лорак розгромили за невдалу пластику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак спантеличила шанувальників новим фото. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як позує в білій сукні, що нагадує весільну.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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Коментарі
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Цікаво
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну как зачем ????что бы у турок отсасы вать)))))))))им нравиться))))))
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фил филька
фил филька
классический пример упоротоботов)) (это я не про певичку - ее ваще не знаю)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где "рот на все лицо"? Типилы
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