Нацвідбір на Євробачення 2020: відео усіх фіналістів

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться в суботу, 22 лютого. Згідно з правилами кожна пісня оцінюється членами журі та глядачами у ході інтернет і СМС-голосування.

За право представляти Україну на Євробаченні в фіналі Нацвідбору боротимуться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити конкурсні номери артистів.

Уніан

У разі однакової кількості голосів саме бали глядачів будуть визначальними.

Оцінюватимуть конкурсантів співак і шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і генеральний директор "Хіт FM" – Віталій Дроздов. Вести фінал знову буде Сергій Притула.

Порядок виступів артистів у фіналі Нацвідбору:

KRUTЬ JERRY HEIL Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Пісні учасників Нацвідбору:

KRUTЬ

JERRY HEIL

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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