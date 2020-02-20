Нацвідбір на Євробачення 2020: відео усіх фіналістів

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться в суботу, 22 лютого. Згідно з правилами кожна пісня оцінюється членами журі та глядачами у ході інтернет і СМС-голосування.
За право представляти Україну на Євробаченні в фіналі Нацвідбору боротимуться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити конкурсні номери артистів.
Уніан
У разі однакової кількості голосів саме бали глядачів будуть визначальними.
Оцінюватимуть конкурсантів співак і шоумен Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і генеральний директор "Хіт FM" – Віталій Дроздов. Вести фінал знову буде Сергій Притула.
Порядок виступів артистів у фіналі Нацвідбору:
KRUTЬ
JERRY HEIL
Go-A
David Axelrod
KHAYAT
TVORCHI
Пісні учасників Нацвідбору:
KRUTЬ
JERRY HEIL
Go-A
David Axelrod
KHAYAT
TVORCHI
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
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