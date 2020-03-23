Радянська актриса й зірка фільму "Операція "И" та інші пригоди Шурика" Наталія Селезньова розповіла, як режисер змусив її роздягнутися заради ролі у фільмі.

Так, слова артистки цитує сайт Росія 1.

Наталія Селезньова в "Операція "И" та інші пригоди Шурика" кадр з фільму

Як повідомляється, на роль Лідочки в комедії "Операція "И" та інші пригоди Шурика" знімальна команда пробувала всіх студенток театральних вузів з різних містз країни. Однак саме в Селезньовій режисер Леонід Гайдай розгледів ту саму Лідочку, а незабаром і дружину Шурика Зіну з фільму "Іван Васильович змінює професію".

Наталія Селезньова в "Іван Васильович змінює професію" кадр з фільму

Сама Селезньова зізналася, що отримала роль тільки після того, як піддалася на провокації режисера.

"Він був страшний провокатор. Інтелігентно попросив показати фігуру, а на відмову просто відповів: "Та ні, у вас просто погана фігура, і ви соромитеся". Я тут же зняла сукню, і мене затвердили", – згадує актриса.

Наталія Селезньова в "Операція "И" та інші пригоди Шурика" кадр з фільму

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актрису Наталію Андрейченко заарештувала поліція в Мексиці через порушення заборони на відеозйомку.

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