"Настав другий шанс": Коляденко розповів, чому знову покликав Білик заміж

Український танцюрист і шоумен Дмитро Коляденко в чергове раз став на коліно перед співачкою Іриною Білик, щоб дати їй другий шанс.

Про це він розповів в інтерв'ю "КП в Україні", уточнивши, що неодноразово кликав її заміж, і досі любить її.

"Для мене це не вперше. Протягом п'яти років, коли ми жили разом, я щороку робив Ірі пропозицію – дарував їй діаманти, золоті, срібні кільця. Всі вони були з красивими камінчиками. І це моя шоста пропозиція руки і серця. Іра брала кільця, обіцяла, що вийде за мене, але в підсумку так і не вийшла. Через десять років я подумав: "Колядешо, дій, настав другий шанс. Здивуй свою дівчину". Я це зробив! Мало того, здивував всю Україну", – зізнався він.

Instagram @ fan_iryna_bilyk

За словами Коляденка, багато хто думає, що його життя – спланована акція, але це не так. Він пояснив, що всі вчинки здійснював із відкритим серцем.

"Коли мені хотілося, я викидав дивани, різав сукні Білик, руйнував її квартиру або дарував їй найпрекрасніші подарунки. Так, були як добрі, так і погані вчинки. Не можу сказати, що це піар. У своєму житті я переживав як любов і пристрасть, так і ненависть, розчарування і зраду. Це я, Діма Коляденко, приймайте мене таким, який є", – додав він.

Коляденко освідчився Білик Instagram @ fan_iryna_bilyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коляденко став перед Білик на коліна, коли вона виступала на Miss Blonde Ukraine-2019. Він вийшов на сцену і запропонував вийти за нього. Білик відповіла, що вже зайнята.

Справа в тому, що приблизно 15 років тому Коляденко робив таку ж пропозицію Ірині, проте вона і тоді цього не зробила. Вони якийсь час жили в цивільному шлюбі, після чого розірвали стосунки. У 2018 році Коляденко відверто розповів, як це було.

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