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5 грудня • оновлено в 06:11
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Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

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Останнім часом знаменитості освоїли новий тренд – повну відмову від бюстгальтерів.

Причому багато хто з них не соромиться носити футболки без ліфчика навіть в повсякденному житті, наприклад, для походу в магазин. OBOZREVATEL підготував топ-10 найсміливіших зірок, які зневажають бюстгальтери.

1. Леді Гага

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

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2. Ріанна

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

3. Брітні Спірс

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

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4. Белла Хадід

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

5. Майлі Сайрус

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

instagram.com/mileycyrus

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

6. Вікторія Боня

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Cosmopolitan

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Relrus.ru

7. Кендалл Дженнер

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

8. Джессіка Сімпсон

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

9. Ольга Бузова

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

"ВладТайм"

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

WMJ.ru

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10. Іоланда Хадід

Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися інтимні знімки російської співачки Рити Дакоти, на яких вона позувала абсолютно оголеною.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Аліна Мельник
Особи
Леді Гага Белла Хадід Брітні Спірс Ріанна Майлі Сайрус Вікторія Боня Ольга Бузова Кендалл Дженнер Джессіка Сімпсон
Теги
Стиль Мода шоу-бизнес зірки
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