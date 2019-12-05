Не треба соромитися: топ-10 зірок, які не носять бюстгальтери

Останнім часом знаменитості освоїли новий тренд – повну відмову від бюстгальтерів.

Причому багато хто з них не соромиться носити футболки без ліфчика навіть в повсякденному житті, наприклад, для походу в магазин. OBOZREVATEL підготував топ-10 найсміливіших зірок, які зневажають бюстгальтери.

1. Леді Гага

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2. Ріанна

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3. Брітні Спірс

Getty Images

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4. Белла Хадід

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5. Майлі Сайрус

instagram.com/mileycyrus

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6. Вікторія Боня

Cosmopolitan

Relrus.ru

7. Кендалл Дженнер

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8. Джессіка Сімпсон

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9. Ольга Бузова

"ВладТайм"

WMJ.ru

10. Іоланда Хадід

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися інтимні знімки російської співачки Рити Дакоти, на яких вона позувала абсолютно оголеною.

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